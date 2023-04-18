https://sputnikarabic.ae/20230418/في-ظل-المخاوف-من-تراجع-هيمنة-الدولار-هل-تراجع-واشنطن-سياستها-الخاصة-بالعقوبات-1076053795.html
في ظل المخاوف من تراجع هيمنة الدولار.. هل تراجع واشنطن سياستها الخاصة بالعقوبات
في ظل المخاوف من تراجع هيمنة الدولار.. هل تراجع واشنطن سياستها الخاصة بالعقوبات
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا ودول أخرى، تعرّض هيمنة الدولار للخطر، مشيرة إلى أن... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
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في ظل المخاوف من تراجع هيمنة الدولار.. هل تراجع واشنطن سياستها الخاصة بالعقوبات
في ظل المخاوف من تراجع هيمنة الدولار.. هل تراجع واشنطن سياستها الخاصة بالعقوبات
وأضافت في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "هناك خطرا عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار، والتي بمرور الوقت يمكن أن تقوّض هيمنته، مضيفة أن "هذا يخلق رغبة من جانب الصين وروسيا وإيران لإيجاد بديل، لكن الدولار يستخدم كعملة عالمية لأسباب ليس من السهل على البلدان الأخرى إيجاد بديل لها بنفس الخصائص".وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن أسواق رأس المال القوية وسيادة القانون في الولايات المتحدة "ضرورية للعملة التي سيتم استخدامها عالميا في المعاملات"، متابعة: "لم نشهد أي دولة أخرى لديها البنية التحتية المؤسسية الأساسية التي من شأنها أن تمكّن عملتها من خدمة العالم مثل الدولار"، مبينة أن العقوبات هي "أداة بالغة الأهمية، خاصة عندما تستخدمها أمريكا وحلفاؤها لتحالف شركاء يعملون معا لفرض هذه العقوبات".وأوضح، ياسين، أن من تبعات فرض العقوبات على روسيا هو التحركات المتنامية من قبل العديد من الدول لتوقيع اتفاقيات للتبادل التجاري عبر العملات المحلية، وهذا الأمر غير معهود في النظام المالي العالمي، مضيفا أن الأزمة الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية أيقظت العالم بأن النظام المالي العالمي غير منصف، وأن الولايات المتحدة تقوم بإشعال فتيل الحروب حول العالم للحفاظ على هيمنتها وهيمنة الدولار.وقال أستاذ التمويل والاستثمار، د. وائل النحاس: "جزء كبير جدا من المعاملات التجارية والمالية خاصة داخل منظومة سويفت سوف تتأثر نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، الأمر الذي يؤثر على قوة الدولار أمام سلة العملات الأخرى، مضيفا أن سويفت هو كلمة السر بالنسبة للتداول والتجارة العالمية، وأنه إذا نجح العالم في تقليص نسبة 90% من حجم التجارة العالمية داخل منظومة سويفت، فمن المحتمل أن تظهر عملات بديلة أخرى، إلا أن الواقع يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قوى حتى الآن".من جانبه قال أستاذ الاقتصاد، د. محمد البهواشي، إن "العقوبات التي فرضت على روسيا لم تأتي بالنتائج المرجوة منها وأن من يدفع الثمن هي الدول الأوروبية، كما أن الخزانة الأمريكية تعاني من عدم القدرة على سداد ديونها، مضيفا أن تجمع دول البريكس يخلق نافذة للتبادل بالعملات المحلية، وهذا يشكل خطورة على الدولار، الذي بدأت هيمنته تتراجع، حيث لاقي البريكس نجاحا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب التخلي عن فكرة القطبية وسيطرة وهيمنة الدولار الذي تسبب في حدوث التضخم العالمي".وأوضح البهواشي، أن "الولايات المتحدة قد تتخذ تدابير أقل تشددا في مسألة العقوبات، إلا أنها لن تتراجع عنها، مشددا على أن روسيا صامدة برغم هذه العقوبات".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج " مساحة حرة "إعداد وتقديم: دعاء ثابت
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مساحة حرة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
مساحة حرة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
في ظل المخاوف من تراجع هيمنة الدولار.. هل تراجع واشنطن سياستها الخاصة بالعقوبات
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا ودول أخرى، تعرّض هيمنة الدولار للخطر، مشيرة إلى أن الدول المستهدفة بالعقوبات تسعى إلى إيجاد بديل.
وأضافت في تصريحات
لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "هناك خطرا عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار، والتي بمرور الوقت يمكن أن تقوّض هيمنته، مضيفة أن "هذا يخلق رغبة من جانب الصين وروسيا وإيران لإيجاد بديل، لكن الدولار يستخدم كعملة عالمية لأسباب ليس من السهل على البلدان الأخرى إيجاد بديل لها بنفس الخصائص".
وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن أسواق رأس المال القوية وسيادة القانون في الولايات المتحدة "ضرورية للعملة التي سيتم استخدامها عالميا في المعاملات"، متابعة: "لم نشهد أي دولة أخرى لديها البنية التحتية المؤسسية الأساسية التي من شأنها أن تمكّن عملتها من خدمة العالم مثل الدولار"، مبينة أن العقوبات هي "أداة بالغة الأهمية، خاصة عندما تستخدمها أمريكا وحلفاؤها لتحالف شركاء يعملون معا لفرض هذه العقوبات".
وتعليقا على هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد السياسي، د. أحمد ياسين، إن "العقوبات المفروضة على روسيا بالرغم من تنوعها وقوتها إلا أنها قد فشلت فشلا ذريعا، حيث أثرت سلبا على الدول الغربية وسببت ارتفاع مستوى التضخم، مضيفا أن هناك بوادر على أن هيمنة الدولار بدأت تتلاشي وتتراجع، خاصة مع فرض العقوبات على روسيا، والتي تمثل أهمية استراتيجية لا يمكن تجاوزها بالنسبة لحالة التوازن والاستقرار في الاقتصاد العالمي".
وأوضح، ياسين، أن من تبعات فرض العقوبات على روسيا هو التحركات المتنامية من قبل العديد من الدول لتوقيع اتفاقيات للتبادل التجاري عبر العملات المحلية، وهذا الأمر غير معهود في النظام المالي العالمي، مضيفا أن الأزمة الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية أيقظت العالم بأن النظام المالي العالمي غير منصف، وأن الولايات المتحدة تقوم بإشعال فتيل الحروب حول العالم للحفاظ على هيمنتها وهيمنة الدولار.
وقال أستاذ التمويل والاستثمار، د. وائل النحاس: "جزء كبير جدا من المعاملات التجارية والمالية خاصة داخل منظومة سويفت سوف تتأثر نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، الأمر الذي يؤثر على قوة الدولار أمام سلة العملات الأخرى، مضيفا أن سويفت هو كلمة السر بالنسبة للتداول والتجارة العالمية، وأنه إذا نجح العالم في تقليص نسبة 90% من حجم التجارة العالمية داخل منظومة سويفت، فمن المحتمل أن تظهر عملات بديلة أخرى، إلا أن الواقع يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قوى حتى الآن".
واعتبر النحاس أن "العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بعض الدول هي بمثابة إجراءات احترازية على الدول التي ربما تسحب منها البساط، حتى يكون الاقتصاد الأمريكي هو الأقوى لأن الصراع اليوم في العالم هو صراع تجاري بحت".
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد، د. محمد البهواشي، إن "العقوبات التي فرضت على روسيا لم تأتي بالنتائج المرجوة منها وأن من يدفع الثمن هي الدول الأوروبية، كما أن الخزانة الأمريكية تعاني من عدم القدرة على سداد ديونها، مضيفا أن تجمع دول البريكس يخلق نافذة للتبادل بالعملات المحلية، وهذا يشكل خطورة على الدولار، الذي بدأت هيمنته تتراجع، حيث لاقي البريكس نجاحا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب التخلي عن فكرة القطبية وسيطرة وهيمنة الدولار الذي تسبب في حدوث التضخم العالمي".
وأوضح البهواشي، أن "الولايات المتحدة قد تتخذ تدابير أقل تشددا في مسألة العقوبات
، إلا أنها لن تتراجع عنها، مشددا على أن روسيا صامدة برغم هذه العقوبات".
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