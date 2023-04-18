https://sputnikarabic.ae/20230418/في-ظل-تصاعد-جهود-الوساطة-إلى-أين-تتجه-الأزمة-في-السودان-1076055339.html

في ظل تصاعد جهود الوساطة.. إلى أين تتجه الأزمة في السودان

في ظل تصاعد جهود الوساطة.. إلى أين تتجه الأزمة في السودان

نقلت وسائل إعلام عربية عن قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إعلانه الثلاثاء، الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T15:06+0000

2023-04-18T15:06+0000

2023-04-18T15:06+0000

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في ظل تصاعد جهود الوساطة.. إلى أين تتجه الأزمة في السودان في ظل تصاعد جهود الوساطة.. إلى أين تتجه الأزمة في السودان

إلا أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال إنه "تم طرح اقتراح لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتم الاتفاق عليه، لكن للأسف، لم يتم الالتزم به".وفي وقت سابق قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس إن الطرفين المتحاربين في السودان، لا يعطيان انطباعا بالرغبة في وساطة فورية من أجل السلام.في الأثناء أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده مستعدة للعب دور وساطة، بهدف إنهاء الاقتتال الذي يشهده السودان حاليا وصولا إلى الهدنة والتفاوض، مشيرا إلى أن ما يحدث في السودان شأن داخلي ولا ينبغي أن يتم التدخل فيه، حتى لا يحدث تأجيج للسودان والمنطقة".في حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير العسكري الفريق جلال تاور، إن "الأمور تتجه للتهدئة، وقد صرح البرهان قبل قليل بأن أي حرب تنتهي بالتفاوض، وإنه لا يمانع من الجلوس للتفاوض، مشيرا إلى أن هناك تدخلات ووساطات من عدة دول تهدف لوقف إطلاق النار".وقال إن هذه التحركات قد تنجح و تصل إلى غايتها ميدانيا ويتم وقف إطلاق النار استجابة للوساطات الدولية خاصة من مصر والرباعية المكونة من السعودية والامارات وأمريكا وبريطانيا.من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي، خالد الأعيسر، أن "موافقة حميدتي على الهدنة لا يعني نوعيا الانكسار، لكن من الواضح أنه لا يمكن مواجهة جيش مثل الجيش السوداني بأسلحته المتعددة وهو جيش متقدم يصنع السلاح، ويشارك في معارك دولية، ولايمكن أن يحاربه جسم كان جزءا من المؤسسة وكان يمثل أحد أفرع الجيش".واعتبرت خبيرة الشؤون الأفريقية، د. أسماء الحسيني، أن "فرص نجاح المبادرة المصرية ممكنة في ظل الصلات العميقة للقاهرة مع طرفي النزاع والمصالح المهمة الحيوية التي ترغب مصر في تحقيقها بما يقي السودان مخاطر الانزلاق إلى حرب شاملة، معتبرة أن هذا يعد مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر".وأوضحت أن "هذه الوساطة ستتعزز مع جهات عديدة في العالم من أجل إنجاحها، خصوصا في ظل الاتصالات التي أجرتها مصر مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودعوتها مع السعودية لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية من أجل دعم السودان والتحرك سريعا على هذه الجبهة، وهو ما سيعزز الوساطة المصررية إذا ما تم أسنادها بالعوامل الممكنة لإنجاحها".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم : جيهان لطفي

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