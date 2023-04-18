https://sputnikarabic.ae/20230418/كيم-جونغ-أون-كوريا-الشمالية-ستطلق-قمر-استطلاع-عسكري-1076066294.html

كيم جونغ أون: كوريا الشمالية تطلق قمر استطلاع عسكري

كيم جونغ أون: كوريا الشمالية تطلق قمر استطلاع عسكري

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستطلق قمر استطلاع عسكري كما هو مخطط. 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T22:38+0000

2023-04-18T22:38+0000

2023-04-18T22:49+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زوجة كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

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جاء ذلك خلال تفقد كيم جونغ أون وكالة تطوير الفضاء الكورية الشمالية، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.وأول أمس الاثنين، قالت كوريا الشمالية إن تطوير أسلحتها الاستراتيجية يهدف إلى تعزيز دفاعها عن النفس ضد التهديدات الأمريكية.وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم، ري بيونغ تشول، إن تطوير الأسلحة الاستراتيجية المتقدمة لكوريا الشمالية هو "إجراء مشروع للدفاع عن النفس" يستهدف حماية بيونغ يانغ من التهديدات العسكرية التي تشكلها الولايات المتحدة. وأشار ري كذلك إلى أن "أمريكا وكوريا الجنوبية أجرتا في الفترة من 13 إلى 14 نيسان/ أبريل الجاري مناورة جوية مشتركة بمشاركة قاذفات قنابل استراتيجية ذات قدرة نووية، مضيفا أن "هذا دليل واضح على أن التهديد النووي والابتزاز ضد كوريا الشمالية وصل إلى مستوى لا يمكن تجاهله".كما أدان ري بيونغ تشول في بيانه، اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد لمناقشة إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات، قائلا إن الولايات المتحدة تسعى لممارسة ضغوط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وكانت كوريا الشمالية، أعلنت في الفترة الآخيرة عن اختبارها، صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18".وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "الصاروخ الباليستي الجديد يغير قدرة البلاد الاستراتيجية على الردع وقدرات الردع النووي"، مشيرةً إلى أن "الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار الصاروخ الجديد".وحذرت كوريا الشمالية، في وقت سابق من أن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراءات "ساحقة" ضد الأنشطة العسكرية التي تقوم بها أمريكا وكوريا الجنوبية.

https://sputnikarabic.ae/20230417/كوريا-الشمالية-تطوير-أسلحتنا-الاستراتيجية-يهدف-إلى-الدفاع-عن-أنفسنا-من-تهديدات-واشنطن-1076020798.html

https://sputnikarabic.ae/20230328/كيم-جونغ-أون-يدعو-لإنتاج-مزيد-من-النووي-لصنع-أسلحة-قوية-تفوق-الخيال-1075220792.html

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, زوجة كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن