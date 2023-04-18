https://sputnikarabic.ae/20230418/لوكاشينكو-يعرض-المساعدة-في-إعادة-بناء-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1076039221.html

لوكاشينكو يعرض المساعدة في إعادة بناء جمهورية دونيتسك الشعبية

لوكاشينكو يعرض المساعدة في إعادة بناء جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه يود أن يسمع من القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الموجود حاليا في... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T09:52+0000

2023-04-18T09:52+0000

2023-04-18T09:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" الرسمية البيلاروسية، عن لوكاشينكو، قوله، "هناك الكثير من العمل أمامنا، علينا أن نتعافى. علينا إنعاش المؤسسات الصناعية والزراعة. وبعد كل شيء، سيعيش الناس هناك، وهذا بنسبة 100 بالمئة؛ والناس بحاجة إلى إطعامهم. لذلك نحن على استعداد لتقديم المساعدة والدعم المناسبين، لوضع حد في نهاية المطاف، لمعاناة الناس غير الغرباء عنا، الموجودين هناك. لهذا أتوقع منك أن تكون صريحا، ودعونا نشارك بعض الآراء".وأكد لوكاشينكو، أن بيلاروس تعرض مساعدتها في إعادة بناء جمهورية دونيتسك الشعبية، وتطبيع الحياة فيها؛ مشيراً إلى أنه، في سياق العمليات العسكرية الجارية، فإن القصف يصعب حياة السكان المحليين.وأضاف الرئيس البيلاروسي، في هذا الصدد، "وفي هذه الحالة، ماذا يمكن أن تفعل بيلاروس لدونيتسك، وكيف يمكننا المساعدة؟".وأفاد المكتب الصحفي التابع لرئيس جمهورية بيلاروس، اليوم الثلاثاء، أن بوشيلين، يجري زيارة إلى مينسك؛ لمناقشة الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية، مع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.وكان بوشيلين أعلن، في منتصف شهر آذار/مارس الماضي، أن جمهورية دونيتسك الشعبية، تعمل على إيجاد خيارات لجذب الاستثمارات إلى أراضيها، بما في ذلك من بيلاروس.

https://sputnikarabic.ae/20230418/الدفاع-القوات-الروسية-توجه-ضربة-جماعية-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-سيفيرسك-1076027252.html

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