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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230418/لوكاشينكو-يعرض-المساعدة-في-إعادة-بناء-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1076039221.html
لوكاشينكو يعرض المساعدة في إعادة بناء جمهورية دونيتسك الشعبية
لوكاشينكو يعرض المساعدة في إعادة بناء جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه يود أن يسمع من القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الموجود حاليا في... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T09:52+0000
2023-04-18T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" الرسمية البيلاروسية، عن لوكاشينكو، قوله، "هناك الكثير من العمل أمامنا، علينا أن نتعافى. علينا إنعاش المؤسسات الصناعية والزراعة. وبعد كل شيء، سيعيش الناس هناك، وهذا بنسبة 100 بالمئة؛ والناس بحاجة إلى إطعامهم. لذلك نحن على استعداد لتقديم المساعدة والدعم المناسبين، لوضع حد في نهاية المطاف، لمعاناة الناس غير الغرباء عنا، الموجودين هناك. لهذا أتوقع منك أن تكون صريحا، ودعونا نشارك بعض الآراء".وأكد لوكاشينكو، أن بيلاروس تعرض مساعدتها في إعادة بناء جمهورية دونيتسك الشعبية، وتطبيع الحياة فيها؛ مشيراً إلى أنه، في سياق العمليات العسكرية الجارية، فإن القصف يصعب حياة السكان المحليين.وأضاف الرئيس البيلاروسي، في هذا الصدد، "وفي هذه الحالة، ماذا يمكن أن تفعل بيلاروس لدونيتسك، وكيف يمكننا المساعدة؟".وأفاد المكتب الصحفي التابع لرئيس جمهورية بيلاروس، اليوم الثلاثاء، أن بوشيلين، يجري زيارة إلى مينسك؛ لمناقشة الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية، مع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.وكان بوشيلين أعلن، في منتصف شهر آذار/مارس الماضي، أن جمهورية دونيتسك الشعبية، تعمل على إيجاد خيارات لجذب الاستثمارات إلى أراضيها، بما في ذلك من بيلاروس.
https://sputnikarabic.ae/20230418/الدفاع-القوات-الروسية-توجه-ضربة-جماعية-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-سيفيرسك-1076027252.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

لوكاشينكو يعرض المساعدة في إعادة بناء جمهورية دونيتسك الشعبية

09:52 GMT 18.04.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه يود أن يسمع من القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الموجود حاليا في مينسك، عن الأوضاع في دونيتسك، وما يمكن أن تؤمنه مينسك من مساعدات.
مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" الرسمية البيلاروسية، عن لوكاشينكو، قوله، "هناك الكثير من العمل أمامنا، علينا أن نتعافى. علينا إنعاش المؤسسات الصناعية والزراعة. وبعد كل شيء، سيعيش الناس هناك، وهذا بنسبة 100 بالمئة؛ والناس بحاجة إلى إطعامهم. لذلك نحن على استعداد لتقديم المساعدة والدعم المناسبين، لوضع حد في نهاية المطاف، لمعاناة الناس غير الغرباء عنا، الموجودين هناك. لهذا أتوقع منك أن تكون صريحا، ودعونا نشارك بعض الآراء".

وأكد لوكاشينكو، أن بيلاروس تعرض مساعدتها في إعادة بناء جمهورية دونيتسك الشعبية، وتطبيع الحياة فيها؛ مشيراً إلى أنه، في سياق العمليات العسكرية الجارية، فإن القصف يصعب حياة السكان المحليين.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: القوات الروسية توجه ضربة جماعية للقوات الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك
03:35 GMT
وأضاف الرئيس البيلاروسي، في هذا الصدد، "وفي هذه الحالة، ماذا يمكن أن تفعل بيلاروس لدونيتسك، وكيف يمكننا المساعدة؟".

وأفاد المكتب الصحفي التابع لرئيس جمهورية بيلاروس، اليوم الثلاثاء، أن بوشيلين، يجري زيارة إلى مينسك؛ لمناقشة الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية، مع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وكان بوشيلين أعلن، في منتصف شهر آذار/مارس الماضي، أن جمهورية دونيتسك الشعبية، تعمل على إيجاد خيارات لجذب الاستثمارات إلى أراضيها، بما في ذلك من بيلاروس.
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