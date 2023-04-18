https://sputnikarabic.ae/20230418/مجموعة-السبع-ترفض-تهديد-روسيا-بنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1076027335.html
مجموعة السبع ترفض "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
مجموعة السبع ترفض "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أن "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T03:57+0000
2023-04-18T03:57+0000
2023-04-18T03:57+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
مجموعة السبع الكبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071729590_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_0a0a76d0e077e149c6090fa42deb7878.jpg
طوكيو - سبوتنيك. وجاء في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، عن مجموعة السبع عقب اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في طوكيو، "الخطاب النووي غير المسؤول لروسيا وتهديدها بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول. أي استخدام روسي للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية ستكون له عواقب وخيمة".كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الجمعة الماضي، أن الطيارين البيلاروسيين أكملوا التدريب على الاستخدام العملي للذخيرة النووية بالطائرات الهجومية من طراز "سو 25".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.هذه الخطوة هو بيان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا باليورانيوم المنضب.في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بيلاروسيا طلبت منذ فترة طويلة استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها. وأضاف أن موسكو تفعل ما تفعله الدول منذ عقود.وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230409/بيسكوف-الغرب-يرد-بشكل-هستيري-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا--1075704898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071729590_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_d39c7f4c6ed444b8beef6f5842fa211c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, مجموعة السبع الكبار, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, مجموعة السبع الكبار, العالم
مجموعة السبع ترفض "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
تابعنا عبر
أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أن "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول.
طوكيو - سبوتنيك. وجاء في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، عن مجموعة السبع عقب اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في طوكيو، "الخطاب النووي غير المسؤول لروسيا وتهديدها بنشر أسلحة نووية
في بيلاروسيا غير مقبول. أي استخدام روسي للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية ستكون له عواقب وخيمة".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الجمعة الماضي، أن الطيارين البيلاروسيين
أكملوا التدريب على الاستخدام العملي للذخيرة النووية بالطائرات الهجومية من طراز "سو 25".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
هذه الخطوة هو بيان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا باليورانيوم المنضب.
في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بيلاروسيا طلبت منذ فترة طويلة استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها. وأضاف أن موسكو تفعل ما تفعله الدول منذ عقود.
وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.