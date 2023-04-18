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مجموعة السبع ترفض "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
مجموعة السبع ترفض "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أن "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T03:57+0000
2023-04-18T03:57+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وجاء في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، عن مجموعة السبع عقب اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في طوكيو، "الخطاب النووي غير المسؤول لروسيا وتهديدها بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول. أي استخدام روسي للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية ستكون له عواقب وخيمة".كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الجمعة الماضي، أن الطيارين البيلاروسيين أكملوا التدريب على الاستخدام العملي للذخيرة النووية بالطائرات الهجومية من طراز "سو 25".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.هذه الخطوة هو بيان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا باليورانيوم المنضب.في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بيلاروسيا طلبت منذ فترة طويلة استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها. وأضاف أن موسكو تفعل ما تفعله الدول منذ عقود.وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230409/بيسكوف-الغرب-يرد-بشكل-هستيري-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا--1075704898.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, مجموعة السبع الكبار, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, مجموعة السبع الكبار, العالم

مجموعة السبع ترفض "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

03:57 GMT 18.04.2023
© AFP 2023 / John Macdougallمن اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022.
من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أن "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول.
طوكيو - سبوتنيك. وجاء في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، عن مجموعة السبع عقب اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في طوكيو، "الخطاب النووي غير المسؤول لروسيا وتهديدها بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول. أي استخدام روسي للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية ستكون له عواقب وخيمة".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الجمعة الماضي، أن الطيارين البيلاروسيين أكملوا التدريب على الاستخدام العملي للذخيرة النووية بالطائرات الهجومية من طراز "سو 25".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: الغرب "يرد بشكل هستيري" على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
9 أبريل, 09:36 GMT
هذه الخطوة هو بيان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا باليورانيوم المنضب.
في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بيلاروسيا طلبت منذ فترة طويلة استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها. وأضاف أن موسكو تفعل ما تفعله الدول منذ عقود.
وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.
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