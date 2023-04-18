https://sputnikarabic.ae/20230418/محافظ-جنين-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-تطورات-اقتحام-إسرائيل-للمخيم-1076054197.html

محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر تطورات اقتحام إسرائيل للمخيم

محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر تطورات اقتحام إسرائيل للمخيم

كشف محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، آخر التطورات الميدانية بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، والاعتداء على الأهالي ومحاصرة المنازل... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T14:42+0000

2023-04-18T14:42+0000

2023-04-18T14:42+0000

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وقال الرجوب في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إن "قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم، ظهر اليوم الثلاثاء، بجنود وآليات عسكرية وحاصرت عدد من المنازل، وأطلقت النيران على الأهالي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات قوية، وأصوات انفجارات ضخمة".وأضاف: "يأتي ذلك ضمن السياسة التي تتبعها دولة الاحتلال، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجاه الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن هناك 8 إصابات ما بين خفيفة ومتوسطة في صفوف الأهالي، إضافة إلى عدد من المعتقلين، فيما يسود نوع من الهدوء الحذر المصحوب بالتوتر والعضب الذي يعم كل أرجاء محافظة جنين، نتيجة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.وحول ما يتعلق بالمزاعم الإسرائيلية حول اقتحام المخيم، يرى محافظ جنين أن إسرائيل لا تحتاج إلى مزاعم وتبريرات للاقتحامات والاعتداءات المتكررة على المحافظة، ودائما ما يطلقون أسبابهم القائمة سلفا ويروجون لها عبر وسائل الإعلام.ولفت أكرم الرجوب إلى أن، إسرائيل زعمت اعتقال بعض الشباب الذين كانوا يخططون لعملية تفجير كبيرة، مؤكدا أن "بعد انقضاء الوقت دائما ما يظهر زيف وكذب هذه الادعاءات كالمرات السابقة، وتتكشف الحقائق التي تثبت عدم وجود أي أسباب لكل هذا العنف الإسرائيلي".وفيما يتعلق بالتفاهمات الأخيرة في قمتي شرم الشيخ والعقبة، فيما تتعلق بوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، أوضح الرجوب: "بغض النظر عن مكان وزمان هذه اللقاءات والعناوين التي تم تداولها، فإنه في اليوم الثاني من اجتماع شرم الشيخ كان هناك عمل إجرامي إسرائيل رسمي، وبشكل مباشر ضد الشعب الفلسطيني في نابلس وحوارة".وأصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن "6 مواطنين وصلوا مستشفى جنين الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال ووحدات خاصة "مستعربين"، للمخيم، فيما وصلت إصابتان في الأطراف أيضا، إلى مستشفى ابن سينا التخصصي"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وبحسب الوكالة، "اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، ترافقها جرافتان عسكريتان، حيث انتشرت وحدات خاصة داخل عدد من المنازل وعلى أسطح العمارات، بينما منعت إسرائيل طواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وأطلقت الرصاص صوب مركبة إسعاف".

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