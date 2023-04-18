https://sputnikarabic.ae/20230418/مشهد-مرعب-لنجاة-امرأة-وابنتها-من-السحق-بين-حافلتين-بعد-اصطدامهما-فيديو-1076055050.html
مشهد مرعب لنجاة امرأة وابنتها من السحق بين حافلتين بعد اصطدامهما... فيديو
مشهد مرعب لنجاة امرأة وابنتها من السحق بين حافلتين بعد اصطدامهما... فيديو
نجت امرأة وابنتها في المغرب بأعجوبة بعد أن كادت حافة تسحقهما عند اصطدامها بحافلة أخرى. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T14:51+0000
2023-04-18T14:51+0000
2023-04-18T14:51+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر المشاهد التي وثقتها عدسات كاميرات المراقبة لأحد الشوارع في مقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء، لحظة اصطدام حافلتين للنقل المدرسي بعضهما ببعض.ووثقت الكاميرات لحظة محاولة أم وابنتها عبور الشارع من خلف حافلة متوقفة، ولكن قبل عبور الأم للشارع، اصطدمت حافة أخرى مسرعة بالحافلة المتوقفة من الخلف، حيث كان بين الأم وابتها، وبين الموت، أجزاء بسيطة من الثواني.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد مرعب لنجاة امرأة وابنتها من السحق بين حافلتين بعد اصطدامهما... فيديو
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نجت امرأة وابنتها في المغرب بأعجوبة بعد أن كادت حافة تسحقهما عند اصطدامها بحافلة أخرى.
وتظهر المشاهد التي وثقتها عدسات كاميرات المراقبة لأحد الشوارع في مقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء، لحظة اصطدام حافلتين للنقل المدرسي بعضهما ببعض.
ووثقت الكاميرات لحظة محاولة أم وابنتها عبور الشارع من خلف حافلة متوقفة، ولكن قبل عبور الأم للشارع، اصطدمت حافة أخرى مسرعة بالحافلة المتوقفة من الخلف، حيث كان بين الأم وابتها، وبين الموت، أجزاء بسيطة من الثواني.