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https://sputnikarabic.ae/20230418/مشهد-مرعب-لنجاة-امرأة-وابنتها-من-السحق-بين-حافلتين-بعد-اصطدامهما-فيديو-1076055050.html
مشهد مرعب لنجاة امرأة وابنتها من السحق بين حافلتين بعد اصطدامهما... فيديو
مشهد مرعب لنجاة امرأة وابنتها من السحق بين حافلتين بعد اصطدامهما... فيديو
نجت امرأة وابنتها في المغرب بأعجوبة بعد أن كادت حافة تسحقهما عند اصطدامها بحافلة أخرى. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T14:51+0000
2023-04-18T14:51+0000
مجتمع
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وتظهر المشاهد التي وثقتها عدسات كاميرات المراقبة لأحد الشوارع في مقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء، لحظة اصطدام حافلتين للنقل المدرسي بعضهما ببعض.ووثقت الكاميرات لحظة محاولة أم وابنتها عبور الشارع من خلف حافلة متوقفة، ولكن قبل عبور الأم للشارع، اصطدمت حافة أخرى مسرعة بالحافلة المتوقفة من الخلف، حيث كان بين الأم وابتها، وبين الموت، أجزاء بسيطة من الثواني.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد مرعب لنجاة امرأة وابنتها من السحق بين حافلتين بعد اصطدامهما... فيديو

14:51 GMT 18.04.2023
© AP Photo / John Clarkانقلاب حافلة
انقلاب حافلة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / John Clark
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نجت امرأة وابنتها في المغرب بأعجوبة بعد أن كادت حافة تسحقهما عند اصطدامها بحافلة أخرى.
وتظهر المشاهد التي وثقتها عدسات كاميرات المراقبة لأحد الشوارع في مقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء، لحظة اصطدام حافلتين للنقل المدرسي بعضهما ببعض.
ووثقت الكاميرات لحظة محاولة أم وابنتها عبور الشارع من خلف حافلة متوقفة، ولكن قبل عبور الأم للشارع، اصطدمت حافة أخرى مسرعة بالحافلة المتوقفة من الخلف، حيث كان بين الأم وابتها، وبين الموت، أجزاء بسيطة من الثواني.
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