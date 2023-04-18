https://sputnikarabic.ae/20230418/مصدر-لـسبوتنيك-وزير-الخارجية-السعودي-سيزور-دمشق-اليوم-في-أول-زيارة-من-نوعها-منذ-عام-2011--1076034240.html
مصدر لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية السعودي يزور دمشق اليوم لأول مرة منذ عام 2011
مصدر لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية السعودي يزور دمشق اليوم لأول مرة منذ عام 2011
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيصل بعد ظهر اليوم إلى دمشق في زيارة عمل قصيرة. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T08:38+0000
2023-04-18T08:38+0000
2023-04-18T09:04+0000
العالم العربي
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وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيكون في استقبال الوزير السعودي بمطار دمشق بعد ظهر اليوم.ورجحت المصادر أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الوزير السعودي.وكان المقداد زار السعودية يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة من نظيره السعودي، وتم خلال لقائهما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن جانبها، أبلغت وزارة الإعلام السورية، وسائل الإعلام المعتمدة في دمشق، أنه ستتم تغطية زيارة الوزير السعودي فقط، بالتصوير دون إدلاء أية تصاريح صحفية.
https://sputnikarabic.ae/20230412/اجتماع-دول-الخليج-وزيارة-المقداد-للسعودية-هل-اقترب-موعد-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1075834798.html
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العالم العربي
مصدر لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية السعودي يزور دمشق اليوم لأول مرة منذ عام 2011
08:38 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 09:04 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيصل بعد ظهر اليوم إلى دمشق في زيارة عمل قصيرة.
وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيكون في استقبال الوزير السعودي بمطار دمشق بعد ظهر اليوم.
ورجحت المصادر أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الوزير السعودي.
وكان المقداد زار السعودية يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة من نظيره السعودي، وتم خلال لقائهما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبها، أبلغت وزارة الإعلام السورية، وسائل الإعلام المعتمدة في دمشق، أنه ستتم تغطية زيارة الوزير السعودي فقط، بالتصوير دون إدلاء أية تصاريح صحفية.