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https://sputnikarabic.ae/20230418/مصنع-روسي-يعتزم-تزويد-روبوت-ماركر-بالطائرات-المسيرة-الانتحارية-1076031952.html
مصنع روسي يعتزم تزويد روبوت "ماركر" بالطائرات المسيرة الانتحارية
مصنع روسي يعتزم تزويد روبوت "ماركر" بالطائرات المسيرة الانتحارية
أعلن المدير التنفيذي للشركة المصنعة للروبوتات العسكرية، يفغيني دودوروف، أن الروبوت القتالي "ماركر" سيتم تجهيزه بطائرة مسيرة انتحارية صغيرة الحجم. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T08:21+0000
2023-04-18T08:21+0000
رصد عسكري
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قال دودوروف لوكالة "سبوتنيك": تم إنشاء الطائرة المسيرة في مصانعنا والتطوير المتواصل يحمل إسم "باس 80"، حيث يتم اختبار هذه الطائرة المسيرة في الوقت الحالي، ولكن بالطبع سيكون لها مدة تجريبية في البداية على أن يتم إضافتها إلى روبوت ماركر الآلي في المستقبل.وتابع دودوروف بالقول "نتحدث عن طائرة مسيرة انتحارية برأس حربي قد يصل إلى حوالي 600 غرام مع إمكانية زيادة مدى الطيران إلى 30 كيلومترًا وقادرة أن تقضي في الأجواء حوالي 18 دقيقة.ويعمل المتخصصون في مصنع الروبوتات على تطوير تقنيات لإنتاج الطائرات المسيرة الانتحارية، التي ستكون كسلاح إضافي للروبوت الآلي "ماركر"
https://sputnikarabic.ae/20211022/-روسيا-تختبر-الروبوت-ماركر-فيديو-1050499967.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مصنع روسي يعتزم تزويد روبوت "ماركر" بالطائرات المسيرة الانتحارية

08:21 GMT 18.04.2023
© © Screenshot: YouTube / Russian Foundation for Advanced Research Projectsماركر
ماركر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© © Screenshot: YouTube / Russian Foundation for Advanced Research Projects
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أعلن المدير التنفيذي للشركة المصنعة للروبوتات العسكرية، يفغيني دودوروف، أن الروبوت القتالي "ماركر" سيتم تجهيزه بطائرة مسيرة انتحارية صغيرة الحجم.
قال دودوروف لوكالة "سبوتنيك": تم إنشاء الطائرة المسيرة في مصانعنا والتطوير المتواصل يحمل إسم "باس 80"، حيث يتم اختبار هذه الطائرة المسيرة في الوقت الحالي، ولكن بالطبع سيكون لها مدة تجريبية في البداية على أن يتم إضافتها إلى روبوت ماركر الآلي في المستقبل.
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وتابع دودوروف بالقول "نتحدث عن طائرة مسيرة انتحارية برأس حربي قد يصل إلى حوالي 600 غرام مع إمكانية زيادة مدى الطيران إلى 30 كيلومترًا وقادرة أن تقضي في الأجواء حوالي 18 دقيقة.
ويعمل المتخصصون في مصنع الروبوتات على تطوير تقنيات لإنتاج الطائرات المسيرة الانتحارية، التي ستكون كسلاح إضافي للروبوت الآلي "ماركر"
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