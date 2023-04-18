https://sputnikarabic.ae/20230418/معرض-شنغهاي-الدولي-للسيارات-2023-1076039319.html

معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023

معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023

انطلق في شنغهاي أكبر معرض للسيارات في الصين - معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، بنسخته العشرين هذا العام. 18.04.2023, سبوتنيك عربي

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الصين

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تخطط شركات صناعة السيارات العالمية والصينية للكشف عن أكثر من اثنتي عشرة سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة وسيارات من طراز سيدان وسيارات عضلية هذا الأسبوع في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، وهو أول حدث مبيعات واسع النطاق لهم منذ أربع سنوات في سوق أصبح ورشة عمل لتطوير الكهرباء الذاتية، وقيادة السيارات والتقنيات الأخرى.إن نطاق الحدث ضخم حقًا، حيث يضم 12 قاعة عرض بمساحة إجمالية 360 ألف متر مربع، أكثر من 1500 سيارة من أكثر من خمسين مصنعًا من جميع أنحاء العالم.يُقام المعرض مرة كل سنتين. من بين الجهات الراعية والمنظمة للمعرض أكبر الشركات التجارية وشركات النقل الحديدية في الصين ووزارات ومنظمات حكومية أخرى.تأسس معرض شنغهاي للسيارات في عام 1985، وبعد 30 عاما من عقده، انضم إلى أعظم وأكثر المعارض العالمية تأثيرا في صناعة السيارات وأصبح الأكثر نمواً وتطوراً.

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