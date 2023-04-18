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https://sputnikarabic.ae/20230418/معرض-شنغهاي-الدولي-للسيارات-2023-1076039319.html
معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023
معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023
انطلق في شنغهاي أكبر معرض للسيارات في الصين - معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، بنسخته العشرين هذا العام. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T10:25+0000
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تخطط شركات صناعة السيارات العالمية والصينية للكشف عن أكثر من اثنتي عشرة سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة وسيارات من طراز سيدان وسيارات عضلية هذا الأسبوع في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، وهو أول حدث مبيعات واسع النطاق لهم منذ أربع سنوات في سوق أصبح ورشة عمل لتطوير الكهرباء الذاتية، وقيادة السيارات والتقنيات الأخرى.إن نطاق الحدث ضخم حقًا، حيث يضم 12 قاعة عرض بمساحة إجمالية 360 ألف متر مربع، أكثر من 1500 سيارة من أكثر من خمسين مصنعًا من جميع أنحاء العالم.يُقام المعرض مرة كل سنتين. من بين الجهات الراعية والمنظمة للمعرض أكبر الشركات التجارية وشركات النقل الحديدية في الصين ووزارات ومنظمات حكومية أخرى.تأسس معرض شنغهاي للسيارات في عام 1985، وبعد 30 عاما من عقده، انضم إلى أعظم وأكثر المعارض العالمية تأثيرا في صناعة السيارات وأصبح الأكثر نمواً وتطوراً.
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фото, صور, الصين
фото, صور, الصين

معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023

10:25 GMT 18.04.2023
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انطلق في شنغهاي أكبر معرض للسيارات في الصين - معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، بنسخته العشرين هذا العام.
تخطط شركات صناعة السيارات العالمية والصينية للكشف عن أكثر من اثنتي عشرة سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة وسيارات من طراز سيدان وسيارات عضلية هذا الأسبوع في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، وهو أول حدث مبيعات واسع النطاق لهم منذ أربع سنوات في سوق أصبح ورشة عمل لتطوير الكهرباء الذاتية، وقيادة السيارات والتقنيات الأخرى.
إن نطاق الحدث ضخم حقًا، حيث يضم 12 قاعة عرض بمساحة إجمالية 360 ألف متر مربع، أكثر من 1500 سيارة من أكثر من خمسين مصنعًا من جميع أنحاء العالم.
يُقام المعرض مرة كل سنتين. من بين الجهات الراعية والمنظمة للمعرض أكبر الشركات التجارية وشركات النقل الحديدية في الصين ووزارات ومنظمات حكومية أخرى.
تأسس معرض شنغهاي للسيارات في عام 1985، وبعد 30 عاما من عقده، انضم إلى أعظم وأكثر المعارض العالمية تأثيرا في صناعة السيارات وأصبح الأكثر نمواً وتطوراً.
© AP Photo / Ng Han Guan

تعرض العارضات في فساتين الزفاف سيارة Ora Funky Cat EV من شركة Great Wall Motor خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

تعرض العارضات في فساتين الزفاف سيارة Ora Funky Cat EV من شركة Great Wall Motor خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
1/13
© AP Photo / Ng Han Guan

تعرض العارضات في فساتين الزفاف سيارة Ora Funky Cat EV من شركة Great Wall Motor خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

© AP Photo / Ng Han Guan

يصور الحاضرون نماذج سيارات BMW الكهربائية الرئيسية الجديدة بعد الكشف عنها في اليوم الصحفي من معرض شنغهاي الدولي للسيارات في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

يصور الحاضرون نماذج سيارات BMW الكهربائية الرئيسية الجديدة بعد الكشف عنها في اليوم الصحفي من معرض شنغهاي الدولي للسيارات في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
2/13
© AP Photo / Ng Han Guan

يصور الحاضرون نماذج سيارات BMW الكهربائية الرئيسية الجديدة بعد الكشف عنها في اليوم الصحفي من معرض شنغهاي الدولي للسيارات في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

© AP Photo / Ng Han Guan

عامل يقف بالقرب من شاشة تعرض أجزاء من السيارة في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات حيث سيُقام معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 17 أبريل 2023.

عامل يقف بالقرب من شاشة تعرض أجزاء من السيارة في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات حيث سيُقام معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 17 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
3/13
© AP Photo / Ng Han Guan

عامل يقف بالقرب من شاشة تعرض أجزاء من السيارة في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات حيث سيُقام معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 17 أبريل 2023.

© AP Photo / Ng Han Guan

الناس يمرون إعلانًا لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

الناس يمرون إعلانًا لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
4/13
© AP Photo / Ng Han Guan

الناس يمرون إعلانًا لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

© AP Photo / Ng Han Guan

تم الكشف عن سيارة BMW iX1، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة الرائدة في اليوم الصحفي لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

تم الكشف عن سيارة BMW iX1، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة الرائدة في اليوم الصحفي لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
5/13
© AP Photo / Ng Han Guan

تم الكشف عن سيارة BMW iX1، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة الرائدة في اليوم الصحفي لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

© AP Photo / Ng Han Guan

يصل الحاضرون إلى المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات حيث سيعقد معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 17 أبريل 2023.

يصل الحاضرون إلى المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات حيث سيعقد معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 17 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
6/13
© AP Photo / Ng Han Guan

يصل الحاضرون إلى المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات حيث سيعقد معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 17 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Hector Retamal

يتم عرض سيارة BMW i7 خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات بنسخته العشرين في شنغهاي في 18 أبريل 2023.

يتم عرض سيارة BMW i7 خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات بنسخته العشرين في شنغهاي في 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
7/13
© AFP 2023 / Hector Retamal

يتم عرض سيارة BMW i7 خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات بنسخته العشرين في شنغهاي في 18 أبريل 2023.

© AP Photo / Ng Han Guan

ألقى الحاضرون نظرة فاحصة على سيارة فولكس فاجن ID.7 Vizzion، سيارة سيدان كهربائية رائدة جديدة خلال العرض العالمي الأول عشية معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 17 أبريل 2023.

ألقى الحاضرون نظرة فاحصة على سيارة فولكس فاجن ID.7 Vizzion، سيارة سيدان كهربائية رائدة جديدة خلال العرض العالمي الأول عشية معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 17 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
8/13
© AP Photo / Ng Han Guan

ألقى الحاضرون نظرة فاحصة على سيارة فولكس فاجن ID.7 Vizzion، سيارة سيدان كهربائية رائدة جديدة خلال العرض العالمي الأول عشية معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 17 أبريل 2023.

© AP Photo / Ng Han Guan

يشارك الحاضرون في تجارب الواقع الافتراضي في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 18 أبريل 2023.

يشارك الحاضرون في تجارب الواقع الافتراضي في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
9/13
© AP Photo / Ng Han Guan

يشارك الحاضرون في تجارب الواقع الافتراضي في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 18 أبريل 2023.

© AP Photo / Ng Han Guan

نموذج لسيارة "فولكس فاغن" يظهر على خشبة المسرح عشية معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 17 أبريل 2023.

نموذج لسيارة &quot;فولكس فاغن&quot; يظهر على خشبة المسرح عشية معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 17 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
10/13
© AP Photo / Ng Han Guan

نموذج لسيارة "فولكس فاغن" يظهر على خشبة المسرح عشية معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 17 أبريل 2023.

© AP Photo / Ng Han Guan

طاهٍ وعمال يسيرون بالقرب من إعلان لسيارة "فولكس فاغن" ID.3 معروض في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

طاهٍ وعمال يسيرون بالقرب من إعلان لسيارة &quot;فولكس فاغن&quot; ID.3 معروض في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
11/13
© AP Photo / Ng Han Guan

طاهٍ وعمال يسيرون بالقرب من إعلان لسيارة "فولكس فاغن" ID.3 معروض في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Hector Retamal

ينظر الناس حول معرض شنغهاي الدولي بنسخته العشرين لصناعة السيارات في شنغهاي، في 18 أبريل 2023.

ينظر الناس حول معرض شنغهاي الدولي بنسخته العشرين لصناعة السيارات في شنغهاي، في 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
12/13
© AFP 2023 / Hector Retamal

ينظر الناس حول معرض شنغهاي الدولي بنسخته العشرين لصناعة السيارات في شنغهاي، في 18 أبريل 2023.

© AP Photo / Ng Han Guan

عامل يمسح سيارة Ora، وهي علامة تجارية صينية الصنع للسيارات الكهربائية خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

عامل يمسح سيارة Ora، وهي علامة تجارية صينية الصنع للسيارات الكهربائية خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
13/13
© AP Photo / Ng Han Guan

عامل يمسح سيارة Ora، وهي علامة تجارية صينية الصنع للسيارات الكهربائية خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.

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