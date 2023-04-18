معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023
تعرض العارضات في فساتين الزفاف سيارة Ora Funky Cat EV من شركة Great Wall Motor خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
تعرض العارضات في فساتين الزفاف سيارة Ora Funky Cat EV من شركة Great Wall Motor خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
يصور الحاضرون نماذج سيارات BMW الكهربائية الرئيسية الجديدة بعد الكشف عنها في اليوم الصحفي من معرض شنغهاي الدولي للسيارات في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
يصور الحاضرون نماذج سيارات BMW الكهربائية الرئيسية الجديدة بعد الكشف عنها في اليوم الصحفي من معرض شنغهاي الدولي للسيارات في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
عامل يقف بالقرب من شاشة تعرض أجزاء من السيارة في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات حيث سيُقام معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 17 أبريل 2023.
عامل يقف بالقرب من شاشة تعرض أجزاء من السيارة في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات حيث سيُقام معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 17 أبريل 2023.
الناس يمرون إعلانًا لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
الناس يمرون إعلانًا لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
تم الكشف عن سيارة BMW iX1، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة الرائدة في اليوم الصحفي لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
تم الكشف عن سيارة BMW iX1، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة الرائدة في اليوم الصحفي لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
يصل الحاضرون إلى المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات حيث سيعقد معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 17 أبريل 2023.
يصل الحاضرون إلى المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات حيث سيعقد معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 17 أبريل 2023.
يتم عرض سيارة BMW i7 خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات بنسخته العشرين في شنغهاي في 18 أبريل 2023.
يتم عرض سيارة BMW i7 خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات بنسخته العشرين في شنغهاي في 18 أبريل 2023.
ألقى الحاضرون نظرة فاحصة على سيارة فولكس فاجن ID.7 Vizzion، سيارة سيدان كهربائية رائدة جديدة خلال العرض العالمي الأول عشية معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 17 أبريل 2023.
ألقى الحاضرون نظرة فاحصة على سيارة فولكس فاجن ID.7 Vizzion، سيارة سيدان كهربائية رائدة جديدة خلال العرض العالمي الأول عشية معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 17 أبريل 2023.
يشارك الحاضرون في تجارب الواقع الافتراضي في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 18 أبريل 2023.
يشارك الحاضرون في تجارب الواقع الافتراضي في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، 18 أبريل 2023.
نموذج لسيارة "فولكس فاغن" يظهر على خشبة المسرح عشية معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 17 أبريل 2023.
نموذج لسيارة "فولكس فاغن" يظهر على خشبة المسرح عشية معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 17 أبريل 2023.
طاهٍ وعمال يسيرون بالقرب من إعلان لسيارة "فولكس فاغن" ID.3 معروض في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
طاهٍ وعمال يسيرون بالقرب من إعلان لسيارة "فولكس فاغن" ID.3 معروض في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
ينظر الناس حول معرض شنغهاي الدولي بنسخته العشرين لصناعة السيارات في شنغهاي، في 18 أبريل 2023.
ينظر الناس حول معرض شنغهاي الدولي بنسخته العشرين لصناعة السيارات في شنغهاي، في 18 أبريل 2023.
عامل يمسح سيارة Ora، وهي علامة تجارية صينية الصنع للسيارات الكهربائية خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
عامل يمسح سيارة Ora، وهي علامة تجارية صينية الصنع للسيارات الكهربائية خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.