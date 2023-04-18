https://sputnikarabic.ae/20230418/هل-تحل-السعودية-بديلا-عن-قطر-في-المشهد-السياسي-التشادي-1076055870.html

هل تحل السعودية بديلا عن قطر في المشهد السياسي التشادي؟

هل تحل السعودية بديلا عن قطر في المشهد السياسي التشادي؟

يحمل التقارب التشادي-السعودي أوجها عدة، على المستويات الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل حاجة المجلس الانتقالي التشادي للاعبين جدد في ملف المصالحة. 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T15:15+0000

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ورغم إجراء الحوار الوطني في تشاد في سبتمبر/ أيلول 2022، وإعلان نتائجه، اعترضت العديد من الأحزاب والحركات على نتائج الحوار حينها، ولم يصل ملف المصالحة إلى المأمول منه.ووقع رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد، محمد إدريس ديبي إيتنو، في أغسطس/ آب، العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا مع نحو 40 مجموعة متمردة، شارك بعضها في حوار وطني أجري في سبتمبر/ أيلول 2022 في العاصمة التشادية.يشير الأكاديمي الشادي إسماعيل محمد طاهر، إلى أن الاختلاف الذي وقع بين الجانب القطري والمجلس الانتقالي، يدفع ديبي الابن للبحث عن دور المملكة العربية السعودية، لما تمثله من مكانة وعلاقة قوية مع الأطراف التشادية.مذكرات تفاهمفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت السعودية وتشاد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين تشمل عدة مجالات أبرزها مكافحة الإرهاب، في إطار توسيع نطاق التعاون بين البلدين.ونصت مذكرة التفاهم حينها على تعزيز التعاون الدفاعي الذي يشمل مجالات التدريب والإمداد ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الخدمات الطبية العسكرية وأنشطة أخرى.يقول الأكاديمي التشادي، إسماعيل محمد طاهر، إن المجلس الانتقالي الحالي في تشاد يبحث عن وسطاء جدد لديهم القدرة على التعامل مع الوضع التشادي، خاصة بعد الخلاف مع الوسيط القطري، في بعض النقاط الخاصة بالمجموعات الموقعة على اتفاق الدوحة.وساطة جديدةيوضح طاهر: "يبحث المجلس الانتقالي عن لاعبين جدد لديهم إلمام ومقدرة على التعامل مع الوضع التشادي، وهو ما يتوفر في السعودية لتكون حلقة وساطة بين الفرقاء التشاديي، خاصة الذين لم يوقعوا على اتفاق الدوحة، ودعم تشاد ضد الحركات الإرهابية، وكذلك تمويل الانتقال في تشاد".وفق الأكاديمي التشادي، فإن المجلس الانتقالي يسعى للاستفادة من مكانة السعودية لإدارة ما يحدث من مشكلات في الساحل الأفريقي ودول الجوار.واستمر دور السعودية عبر محطة أخرى تمثلت في التوسط بين تشاد والسودان خلال فترة التأزم بين البلدين وتوقيع "اتفاق مكة" في العام 2007، وصولا لدورها في عمليات السلام الحالية بعد وفاة ديبي.دور السعودية الاقتصادييوضح الأكاديمي التشادي، أن السعودية تمول الكثير من المشاريع الخيرية والإنسانية والتعليمية، في تشاد، فضلا عن التبادل الاقتصادي بين البلدين.فيما قال فيصل الصانع المحلل السياسي السعودي، إن تشاد والمملكة العربية السعودية تتعاونان في مجالات عديدة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والأمني.دور التبادل التجاري في التقاربوفق حديثه لـ"سبوتنيك"، يتبادل البلدان "السلع والخدمات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والزراعة والصناعة والبناء والتشييد والنقل والاتصالات والخدمات المصرفية، فيما تستورد تشاد العديد من السلع الأساسية من السعودية، بما في ذلك الوقود والمنتجات البتروكيماوية والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والأجهزة الإلكترونية".حسب المصادر فإن حجم التبادل بين البلدين والذي تسعى السعودية لرفعه، والعلاقات القوية التاريخية يساعد السعودية في لعب دور الوساطة، بين الأطراف التشادية.تسعى المملكة للعب دور أكبر والتموقع في تشاد التي يتنافس فيها العديد من الدول، نظرا لتموقعها في قلب القارة الأفريقية، في ظل حرص فرنسي على عدم التفريط في الساحة، ومنافسة صينية وغربية.يعد ملف المصالحة واتفاق المجموعة المسلحة من الأولويات بالنسبة للمجلس الانتقالي الحالي، ما يرجح كفة السعودية، حالة قدرتها على إقناع الحركات المسلحة باستكمال خطوات الاتفاق وعدم العودة للعمل المسلحة مرة أخرى ضد الجيش.يذكر أن القوات المسلحة السعودية تصنف في المرتبة رقم 22 بين أضخم 145 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن الجيش التشادي يصنف في المرتبة رقم 97 عالميا.طالع أيضا: السعودية وتشاد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين

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