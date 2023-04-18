https://sputnikarabic.ae/20230418/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يبدأ-زيارة-لأذربيجان-1076037361.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يبدأ زيارة لأذربيجان
وزير الخارجية الإسرائيلي يبدأ زيارة لأذربيجان
غادر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب في طريقه إلى أذربيجان. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T09:13+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن كوهين غادر إسرائيل على رأس وفد اقتصادي بهدف تعزيز التجارة بين البلدين.من المتوقع أن يلتقي كوهين مع الرئيس الأذربيجاني ووزيري الخارجية والاقتصاد في البلاد، ويبحث معهم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتحديات الإقليمية في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة.ويضم الوفد الاقتصادي ممثلي 20 شركة إسرائيلية من مجالات الأمن السيبراني وأمن الوطن (مصطلح مظلة للجهود الأمنية لحماية الدول ضد النشاط الإرهابي) وإدارة المياه والزراعة، وفق الصحيفة.يشار إلى أنه في الثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إجراء ترتيبات وتحضيرات لافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل؛ وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات في عام 1992.يشار إلى أن أذربيجان تعد أكبر مزود للنفط لإسرائيل؛ حيث تسود بين الدولتين علاقات أمنية عميقة، طورتها إسرائيل على خلفية وجود حدود ممتدة لأذربيجان مع إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230331/إيران-إسرائيل-تسعى-لتحويل-أذربيجان-إلى-مصدر-تهديد-لأمننا-القومي-1075373313.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أذربيجان, العالم
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أذربيجان, العالم
وزير الخارجية الإسرائيلي يبدأ زيارة لأذربيجان
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غادر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب في طريقه إلى أذربيجان.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن كوهين غادر إسرائيل على رأس وفد اقتصادي بهدف تعزيز التجارة بين البلدين.
من المتوقع أن يلتقي كوهين مع الرئيس الأذربيجاني ووزيري الخارجية والاقتصاد في البلاد، ويبحث معهم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتحديات الإقليمية في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة.
ويضم الوفد الاقتصادي ممثلي 20 شركة إسرائيلية من مجالات الأمن السيبراني وأمن الوطن (مصطلح مظلة للجهود الأمنية لحماية الدول ضد النشاط الإرهابي) وإدارة المياه والزراعة، وفق الصحيفة.
يشار إلى أنه في الثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية
عن إجراء ترتيبات وتحضيرات لافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل؛ وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات في عام 1992.
يشار إلى أن أذربيجان تعد أكبر مزود للنفط لإسرائيل؛ حيث تسود بين الدولتين علاقات أمنية عميقة، طورتها إسرائيل على خلفية وجود حدود ممتدة لأذربيجان مع إيران.