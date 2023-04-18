https://sputnikarabic.ae/20230418/وزير-الدفاع-الصيني-زيارتي-لروسيا-هدفها-تأكيد-نية-بكين-تعزيز-التعاون-الاستراتيجي-مع-موسكو-1076043328.html
وزير الدفاع الصيني: زيارتي لروسيا هدفها تأكيد نية بكين تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو
وزير الدفاع الصيني: زيارتي لروسيا هدفها تأكيد نية بكين تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو
أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، أن اختياره روسيا كأولى محطات زياراته الخارجية بعد توليه منصبه، يهدف إلى إظهار عزم بكين على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T10:23+0000
2023-04-18T10:23+0000
2023-04-18T10:23+0000
روسيا
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وقال لي شانغ فو، خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، "بعد تعييني في منصب وزير الدفاع، اخترت روسيا لتكون أولى محطات زياراتي للتأكيد للعالم على المستوى الرفيع لتطور العلاقات الصينية - الروسية، وإظهار العزم الصادق على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة للصين وروسيا".وأضاف: "القوات المسلحة للصين وروسيا ستعمل بكل حرص على تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتطوير التعاون العسكري والتبادلات العسكرية بين روسيا والصين، وسننقلها بالتأكيد إلى مستوى جديد".ونوه وزير الدفاع الصيني إلى مدى أهمية استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في موسكو، الأحد الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230323/موسكو-تؤكد-عدم-قدرة-الغرب-على-عرقلة-التعاون-الروسي-الصيني-1075062538.html
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روسيا
وزير الدفاع الصيني: زيارتي لروسيا هدفها تأكيد نية بكين تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو
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أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، أن اختياره روسيا كأولى محطات زياراته الخارجية بعد توليه منصبه، يهدف إلى إظهار عزم بكين على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو.
وقال لي شانغ فو، خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، "بعد تعييني في منصب وزير الدفاع، اخترت روسيا لتكون أولى محطات زياراتي للتأكيد للعالم على المستوى الرفيع لتطور العلاقات الصينية - الروسية، وإظهار العزم الصادق على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة للصين وروسيا".
وأضاف: "القوات المسلحة للصين وروسيا ستعمل بكل حرص على تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتطوير التعاون العسكري والتبادلات العسكرية بين روسيا والصين، وسننقلها بالتأكيد إلى مستوى جديد".
ونوه وزير الدفاع الصيني إلى مدى أهمية استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في موسكو، الأحد الماضي.