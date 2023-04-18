عربي
ماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230418/وزير-الدفاع-الصيني-زيارتي-لروسيا-هدفها-تأكيد-نية-بكين-تعزيز-التعاون-الاستراتيجي-مع-موسكو-1076043328.html
وزير الدفاع الصيني: زيارتي لروسيا هدفها تأكيد نية بكين تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو
وزير الدفاع الصيني: زيارتي لروسيا هدفها تأكيد نية بكين تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو
أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، أن اختياره روسيا كأولى محطات زياراته الخارجية بعد توليه منصبه، يهدف إلى إظهار عزم بكين على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T10:23+0000
2023-04-18T10:23+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/12/1076043103_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_3d0e52553015e1d51e538b574ef0b570.jpg
وقال لي شانغ فو، خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، "بعد تعييني في منصب وزير الدفاع، اخترت روسيا لتكون أولى محطات زياراتي للتأكيد للعالم على المستوى الرفيع لتطور العلاقات الصينية - الروسية، وإظهار العزم الصادق على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة للصين وروسيا".وأضاف: "القوات المسلحة للصين وروسيا ستعمل بكل حرص على تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتطوير التعاون العسكري والتبادلات العسكرية بين روسيا والصين، وسننقلها بالتأكيد إلى مستوى جديد".ونوه وزير الدفاع الصيني إلى مدى أهمية استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في موسكو، الأحد الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230323/موسكو-تؤكد-عدم-قدرة-الغرب-على-عرقلة-التعاون-الروسي-الصيني-1075062538.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/12/1076043103_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a99285b9b6d03efab83f7ab1ecddf387.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

وزير الدفاع الصيني: زيارتي لروسيا هدفها تأكيد نية بكين تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو

10:23 GMT 18.04.2023
© Sputnik . Pavrl Bedniakov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الصيني لي شانغ فو خلال زيارته لموسكو
وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو خلال زيارته لموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . Pavrl Bedniakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، أن اختياره روسيا كأولى محطات زياراته الخارجية بعد توليه منصبه، يهدف إلى إظهار عزم بكين على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو.
وقال لي شانغ فو، خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، "بعد تعييني في منصب وزير الدفاع، اخترت روسيا لتكون أولى محطات زياراتي للتأكيد للعالم على المستوى الرفيع لتطور العلاقات الصينية - الروسية، وإظهار العزم الصادق على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة للصين وروسيا".
عملي روسيا و الصين في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
موسكو تؤكد عدم قدرة الغرب على عرقلة التعاون الروسي الصيني
23 مارس, 10:17 GMT
وأضاف: "القوات المسلحة للصين وروسيا ستعمل بكل حرص على تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتطوير التعاون العسكري والتبادلات العسكرية بين روسيا والصين، وسننقلها بالتأكيد إلى مستوى جديد".

ونوه وزير الدفاع الصيني إلى مدى أهمية استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في موسكو، الأحد الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала