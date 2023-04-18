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https://sputnikarabic.ae/20230418/وكالات-فرنسا-حضرت-خطة-للمفاوضات-بين-موسكو-وكييف-1076039105.html
وكالات: فرنسا حضرت خطة للمفاوضات بين موسكو وكييف
وكالات: فرنسا حضرت خطة للمفاوضات بين موسكو وكييف
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وشك أن يقترح خطة على الصين من شأنها أن تجذب موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T09:48+0000
2023-04-18T09:48+0000
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وذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتطلع إلى تغيير مسار التحركات الدبلوماسية المخيبة للآمال من خلال الاقتراب من الصين بخطة يعتقد أنها قد تؤدي إلى محادثات بين روسيا وأوكرانيا.وتشير الوكالة إلى أن الاتصالات بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ هذا الصيف "إذا سارت الأمور على ما يرام".وأكدت المصادر أن خطة ماكرون ستدعم بضمانات أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، مضيفة أن الرئيس الفرنسي أصدر تعليماته لمستشاره الدبلوماسي، إيمانويل بون، للعمل مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، لوضع أساس للمفاوضات.وبحسب الوكالة، أكد مسؤول من مكتب الرئيس الفرنسي أن بون يخطط لإجراء محادثات مع نظيره الصيني، لكنه لم يقدم تفاصيل عن اجتماع مستقبلي.وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى عدم علمها بمصدر المعلومات، مما جعل من الصعب التحقق من صحتها.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الصين-وفرنسا-تدعمان-جهود-استعادة-السلام-في-أوكرانيا-1075654028.html
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العالم

وكالات: فرنسا حضرت خطة للمفاوضات بين موسكو وكييف

09:48 GMT 18.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وشك أن يقترح خطة على الصين من شأنها أن تجذب موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات.
وذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتطلع إلى تغيير مسار التحركات الدبلوماسية المخيبة للآمال من خلال الاقتراب من الصين بخطة يعتقد أنها قد تؤدي إلى محادثات بين روسيا وأوكرانيا.
وتشير الوكالة إلى أن الاتصالات بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ هذا الصيف "إذا سارت الأمور على ما يرام".
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
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وأكدت المصادر أن خطة ماكرون ستدعم بضمانات أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، مضيفة أن الرئيس الفرنسي أصدر تعليماته لمستشاره الدبلوماسي، إيمانويل بون، للعمل مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، لوضع أساس للمفاوضات.
وبحسب الوكالة، أكد مسؤول من مكتب الرئيس الفرنسي أن بون يخطط لإجراء محادثات مع نظيره الصيني، لكنه لم يقدم تفاصيل عن اجتماع مستقبلي.
وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى عدم علمها بمصدر المعلومات، مما جعل من الصعب التحقق من صحتها.
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