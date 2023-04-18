https://sputnikarabic.ae/20230418/وكالات-فرنسا-حضرت-خطة-للمفاوضات-بين-موسكو-وكييف-1076039105.html
وكالات: فرنسا حضرت خطة للمفاوضات بين موسكو وكييف
وكالات: فرنسا حضرت خطة للمفاوضات بين موسكو وكييف
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وشك أن يقترح خطة على الصين من شأنها أن تجذب موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T09:48+0000
2023-04-18T09:48+0000
2023-04-18T09:48+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075813300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a13ffb68b0761a4ec8d061b44dfd3cc9.jpg
وذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتطلع إلى تغيير مسار التحركات الدبلوماسية المخيبة للآمال من خلال الاقتراب من الصين بخطة يعتقد أنها قد تؤدي إلى محادثات بين روسيا وأوكرانيا.وتشير الوكالة إلى أن الاتصالات بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ هذا الصيف "إذا سارت الأمور على ما يرام".وأكدت المصادر أن خطة ماكرون ستدعم بضمانات أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، مضيفة أن الرئيس الفرنسي أصدر تعليماته لمستشاره الدبلوماسي، إيمانويل بون، للعمل مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، لوضع أساس للمفاوضات.وبحسب الوكالة، أكد مسؤول من مكتب الرئيس الفرنسي أن بون يخطط لإجراء محادثات مع نظيره الصيني، لكنه لم يقدم تفاصيل عن اجتماع مستقبلي.وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى عدم علمها بمصدر المعلومات، مما جعل من الصعب التحقق من صحتها.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الصين-وفرنسا-تدعمان-جهود-استعادة-السلام-في-أوكرانيا-1075654028.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075813300_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e8c457603c83ba7bb5b815333988139.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالات: فرنسا حضرت خطة للمفاوضات بين موسكو وكييف
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وشك أن يقترح خطة على الصين من شأنها أن تجذب موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات.
وذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتطلع إلى تغيير مسار التحركات الدبلوماسية المخيبة للآمال من خلال الاقتراب من الصين بخطة يعتقد أنها قد تؤدي إلى محادثات بين روسيا وأوكرانيا.
وتشير
الوكالة إلى أن الاتصالات بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ هذا الصيف "إذا سارت الأمور على ما يرام".
وأكدت المصادر أن خطة ماكرون ستدعم بضمانات أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، مضيفة أن الرئيس الفرنسي أصدر تعليماته لمستشاره الدبلوماسي، إيمانويل بون، للعمل مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، لوضع أساس للمفاوضات.
وبحسب الوكالة، أكد مسؤول من مكتب الرئيس الفرنسي أن بون يخطط لإجراء محادثات مع نظيره الصيني، لكنه لم يقدم تفاصيل عن اجتماع مستقبلي.
وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى عدم علمها بمصدر المعلومات، مما جعل من الصعب التحقق من صحتها.