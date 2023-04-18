https://sputnikarabic.ae/20230418/وكالات-وزير-الخارجية-السعودي-يسلم-الأسد-دعوة-لزيارة-المملكة-بعد-عيد-الفطر-1076044232.html
وكالات: وزير الخارجية السعودي يسلم الأسد دعوة لزيارة المملكة بعد عيد الفطر
وكالات: وزير الخارجية السعودي يسلم الأسد دعوة لزيارة المملكة بعد عيد الفطر
كشفت مصادر إعلامية عربية أن الرئيس السوري بشار الأسد، سيتسلم دعوة رسمية لزيارة السعودية من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T11:07+0000
2023-04-18T11:07+0000
2023-04-18T11:35+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103245/03/1032450367_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_31869ed60f08b91311eb3c230b95d316.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت قناة "الميادين" نقلًا عن مصادر بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي يصل دمشق اليوم في أول زيارة من نوعها لمسؤول سعودي منذ 2011، سيسلم الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.وكان مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيصل بعد ظهر اليوم إلى دمشق في زيارة عمل قصيرة.وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيكون في استقبال الوزير السعودي بمطار دمشق بعد ظهر اليوموكان المقداد زار السعودية يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة من نظيره السعودي، وتم خلال لقائهما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن جانبها، أبلغت وزارة الإعلام السورية، وسائل الإعلام المعتمدة في دمشق، أنه ستتم تغطية زيارة الوزير السعودي فقط، بالتصوير دون الإدلاء بأية تصاريح صحفية.
https://sputnikarabic.ae/20230418/مصدر-لـسبوتنيك-وزير-الخارجية-السعودي-سيزور-دمشق-اليوم-في-أول-زيارة-من-نوعها-منذ-عام-2011--1076034240.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103245/03/1032450367_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_c6f9b9b1fc7343f50bc43d85f0ad177c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم
وكالات: وزير الخارجية السعودي يسلم الأسد دعوة لزيارة المملكة بعد عيد الفطر
11:07 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
كشفت مصادر إعلامية عربية أن الرئيس السوري بشار الأسد، سيتسلم دعوة رسمية لزيارة السعودية من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت قناة "الميادين" نقلًا عن مصادر بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي يصل دمشق اليوم في أول زيارة من نوعها لمسؤول سعودي منذ 2011، سيسلم الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.
قالت المصادر، بحسب القناة، إن "وزير الخارجية السعودي سيسلم الرئيس الأسد دعوة لزيارة المملكة ويُتوقع أن تكون بعد عيد الفطر".
وكان مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"
، أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيصل بعد ظهر اليوم إلى دمشق في زيارة عمل قصيرة.
وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيكون في استقبال الوزير السعودي بمطار دمشق بعد ظهر اليوم
ورجحت المصادر أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الوزير السعودي.
وكان المقداد زار السعودية يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة من نظيره السعودي، وتم خلال لقائهما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبها، أبلغت وزارة الإعلام السورية، وسائل الإعلام المعتمدة في دمشق، أنه ستتم تغطية زيارة الوزير السعودي فقط، بالتصوير دون الإدلاء بأية تصاريح صحفية.