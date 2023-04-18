https://sputnikarabic.ae/20230418/وكالات-وزير-الخارجية-السعودي-يسلم-الأسد-دعوة-لزيارة-المملكة-بعد-عيد-الفطر-1076044232.html

وكالات: وزير الخارجية السعودي يسلم الأسد دعوة لزيارة المملكة بعد عيد الفطر

وكالات: وزير الخارجية السعودي يسلم الأسد دعوة لزيارة المملكة بعد عيد الفطر

كشفت مصادر إعلامية عربية أن الرئيس السوري بشار الأسد، سيتسلم دعوة رسمية لزيارة السعودية من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T11:07+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت قناة "الميادين" نقلًا عن مصادر بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي يصل دمشق اليوم في أول زيارة من نوعها لمسؤول سعودي منذ 2011، سيسلم الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.وكان مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيصل بعد ظهر اليوم إلى دمشق في زيارة عمل قصيرة.وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيكون في استقبال الوزير السعودي بمطار دمشق بعد ظهر اليوموكان المقداد زار السعودية يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة من نظيره السعودي، وتم خلال لقائهما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن جانبها، أبلغت وزارة الإعلام السورية، وسائل الإعلام المعتمدة في دمشق، أنه ستتم تغطية زيارة الوزير السعودي فقط، بالتصوير دون الإدلاء بأية تصاريح صحفية.

https://sputnikarabic.ae/20230418/مصدر-لـسبوتنيك-وزير-الخارجية-السعودي-سيزور-دمشق-اليوم-في-أول-زيارة-من-نوعها-منذ-عام-2011--1076034240.html

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