https://sputnikarabic.ae/20230418/ولي-العهد-السعودي-يلتقي-رئيس-المجلس-العسكري-الانتقالي-في-تشاد-1076026622.html
ولي العهد السعودي يبحث القضايا المشتركة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
ولي العهد السعودي يبحث القضايا المشتركة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جدة، اليوم الاثنين، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T00:01+0000
2023-04-18T00:01+0000
2023-04-18T00:02+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.فيما حضره من الجانب التشادي، وزير الشؤون الخارجية السفير محمد صالح النظيف.
https://sputnikarabic.ae/20230407/تشاد-تطلب-من-السفير-الألماني-مغادرة-أراضيها-وتمهله-48-ساعة-1075664904.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تشاد, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية
العالم العربي, أخبار تشاد, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية
ولي العهد السعودي يبحث القضايا المشتركة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
00:01 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 00:02 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جدة، اليوم الاثنين، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك
.
حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.
فيما حضره من الجانب التشادي، وزير الشؤون الخارجية السفير محمد صالح النظيف.