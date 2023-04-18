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ولي العهد السعودي يبحث القضايا المشتركة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
ولي العهد السعودي يبحث القضايا المشتركة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جدة، اليوم الاثنين، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T00:01+0000
2023-04-18T00:02+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.فيما حضره من الجانب التشادي، وزير الشؤون الخارجية السفير محمد صالح النظيف.
https://sputnikarabic.ae/20230407/تشاد-تطلب-من-السفير-الألماني-مغادرة-أراضيها-وتمهله-48-ساعة-1075664904.html
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العالم العربي, أخبار تشاد, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية
العالم العربي, أخبار تشاد, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية

ولي العهد السعودي يبحث القضايا المشتركة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد

00:01 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 00:02 GMT 18.04.2023)
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جدة، اليوم الاثنين، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.
علم تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
تشاد تطلب من السفير الألماني مغادرة أراضيها وتمهله 48 ساعة
7 أبريل, 23:19 GMT
فيما حضره من الجانب التشادي، وزير الشؤون الخارجية السفير محمد صالح النظيف.
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