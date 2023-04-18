https://sputnikarabic.ae/20230418/-صحاري-العراق-تستعيد-كنوز-بابل-القديمة-1076032048.html

صحاري العراق تستعيد كنوز بابل القديمة

صحاري العراق تستعيد كنوز بابل القديمة

تواجه العجائب الأثرية العراقية التي نجت من آلاف السنين من دمار الحرب الآن تهديدًا حديثًا: تعرضها للانفجار والدفن بسبب العواصف الرملية المرتبطة بتغير المناخ. 18.04.2023, سبوتنيك عربي

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العديد من الكنوز البابلية، التي تم اكتشافها بشق الأنفس، تختفي ببطء مرة أخرى تحت الرمال التي تهبها الرياح في أرض جردتها درجات الحرارة المرتفعة وعانت من الجفاف لفترات طويلة في الآونة الأخيرة.تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" ما تتعرض له كنوز بابل القديمة في صحاري العراق.

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