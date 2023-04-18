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https://sputnikarabic.ae/20230418/-صحاري-العراق-تستعيد-كنوز-بابل-القديمة-1076032048.html
صحاري العراق تستعيد كنوز بابل القديمة
صحاري العراق تستعيد كنوز بابل القديمة
تواجه العجائب الأثرية العراقية التي نجت من آلاف السنين من دمار الحرب الآن تهديدًا حديثًا: تعرضها للانفجار والدفن بسبب العواصف الرملية المرتبطة بتغير المناخ. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T09:54+0000
2023-04-18T09:54+0000
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العديد من الكنوز البابلية، التي تم اكتشافها بشق الأنفس، تختفي ببطء مرة أخرى تحت الرمال التي تهبها الرياح في أرض جردتها درجات الحرارة المرتفعة وعانت من الجفاف لفترات طويلة في الآونة الأخيرة.تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" ما تتعرض له كنوز بابل القديمة في صحاري العراق.
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фото, صور, العراق, أخبار العراق اليوم
фото, صور, العراق, أخبار العراق اليوم

صحاري العراق تستعيد كنوز بابل القديمة

09:54 GMT 18.04.2023
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تواجه العجائب الأثرية العراقية التي نجت من آلاف السنين من دمار الحرب الآن تهديدًا حديثًا: تعرضها للانفجار والدفن بسبب العواصف الرملية المرتبطة بتغير المناخ.
العديد من الكنوز البابلية، التي تم اكتشافها بشق الأنفس، تختفي ببطء مرة أخرى تحت الرمال التي تهبها الرياح في أرض جردتها درجات الحرارة المرتفعة وعانت من الجفاف لفترات طويلة في الآونة الأخيرة.
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" ما تتعرض له كنوز بابل القديمة في صحاري العراق.
© AFP 2023 / Asaad Niazi

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا جويًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا جويًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Asaad Niazi

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا جويًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يبحث عالم الآثار عقيل المنصراوي عن شقف فخارية في موقع أم العقارب الأثري، الذي كثيرا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يبحث عالم الآثار عقيل المنصراوي عن شقف فخارية في موقع أم العقارب الأثري، الذي كثيرا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Asaad Niazi

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يبحث عالم الآثار عقيل المنصراوي عن شقف فخارية في موقع أم العقارب الأثري، الذي كثيرا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Asaad Niazi

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يتفقد عالم الآثار عقيل المنصراوي ممرات في موقع أم العقارب الأثري، الذي كثيرا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يتفقد عالم الآثار عقيل المنصراوي ممرات في موقع أم العقارب الأثري، الذي كثيرا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Asaad Niazi

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يتفقد عالم الآثار عقيل المنصراوي ممرات في موقع أم العقارب الأثري، الذي كثيرا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يستخدم عالم الآثار عقيل المنصراوي يده للبحث عن بقايا هيكل قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يستخدم عالم الآثار عقيل المنصراوي يده للبحث عن بقايا هيكل قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Asaad Niazi

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يستخدم عالم الآثار عقيل المنصراوي يده للبحث عن بقايا هيكل قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا جويًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا جويًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Asaad Niazi

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا جويًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا لنبتة كريسا تنمو بالقرب من بناء مبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي جنوب العراق. محافظة ذي قار.

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا لنبتة كريسا تنمو بالقرب من بناء مبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي جنوب العراق. محافظة ذي قار. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Asaad Niazi

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا لنبتة كريسا تنمو بالقرب من بناء مبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي جنوب العراق. محافظة ذي قار.

© AFP 2023 / Asaad Niazi

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يبحث عالم الآثار عقيل المنصراوي عن بقايا هيكل قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي في جنوب العراق. مقاطعة.

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يبحث عالم الآثار عقيل المنصراوي عن بقايا هيكل قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي في جنوب العراق. مقاطعة. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Asaad Niazi

في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يبحث عالم الآثار عقيل المنصراوي عن بقايا هيكل قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي في جنوب العراق. مقاطعة.

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