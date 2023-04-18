صحاري العراق تستعيد كنوز بابل القديمة
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا جويًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا جويًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يبحث عالم الآثار عقيل المنصراوي عن شقف فخارية في موقع أم العقارب الأثري، الذي كثيرا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يبحث عالم الآثار عقيل المنصراوي عن شقف فخارية في موقع أم العقارب الأثري، الذي كثيرا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يتفقد عالم الآثار عقيل المنصراوي ممرات في موقع أم العقارب الأثري، الذي كثيرا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يتفقد عالم الآثار عقيل المنصراوي ممرات في موقع أم العقارب الأثري، الذي كثيرا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يستخدم عالم الآثار عقيل المنصراوي يده للبحث عن بقايا هيكل قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يستخدم عالم الآثار عقيل المنصراوي يده للبحث عن بقايا هيكل قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا جويًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا جويًا لمبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا لنبتة كريسا تنمو بالقرب من بناء مبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي جنوب العراق. محافظة ذي قار.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023 منظرًا لنبتة كريسا تنمو بالقرب من بناء مبنى قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما تدفنه العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي جنوب العراق. محافظة ذي قار.
في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يبحث عالم الآثار عقيل المنصراوي عن بقايا هيكل قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي في جنوب العراق. مقاطعة.
في هذه الصورة التي التقطت في 31 مارس 2023، يبحث عالم الآثار عقيل المنصراوي عن بقايا هيكل قديم في موقع أم العقارب الأثري، والذي غالبًا ما دفنته العواصف الرملية بسبب التصحر، في منطقة الرفاعي في جنوب العراق. مقاطعة.