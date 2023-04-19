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https://sputnikarabic.ae/20230419/أسود-تتمرد-وتهرب-من-سيرك-وتسبب-ذعرا-في-مدينة-صينية-فيديو--1076088271.html
أسود تتمرد وتهرب من سيرك وتسبب ذعرا في مدينة صينية... فيديو
أسود تتمرد وتهرب من سيرك وتسبب ذعرا في مدينة صينية... فيديو
تسبب أسدان هاربان بحالة من الذعر في مدينة صينية بعد تمردهما على مروضيهما وهروبهما من القفص الذي كانا بداخله. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T14:10+0000
2023-04-19T14:10+0000
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وتظهر المشاهد التي شاركتها وسائل إعلام على وسائل التواصل الاجتماعي قيام أسدين بتأدية عرض أمام الجمهور، إلا أن العرض تحول إلى عرض مخيف بعد خروج الأسدين من خلف القضبان.وأعلنت السلطات الصينية لاحقا الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط من هروبهما، وأمرت بإيقاف العروض في السيرك استكمالا للتحقيقات، مؤكدة عدم تعرض أحد للأذى.
https://sputnikarabic.ae/20230419/نسر-ذهبي-يصطاد-خروفا-ويحلق-به-عاليا-فيديو-1076073645.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

أسود تتمرد وتهرب من سيرك وتسبب ذعرا في مدينة صينية... فيديو

14:10 GMT 19.04.2023
© Photo / unsplash/Ingo Stillerصورة لوجه أسد ضخم
صورة لوجه أسد ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Photo / unsplash/Ingo Stiller
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تسبب أسدان هاربان بحالة من الذعر في مدينة صينية بعد تمردهما على مروضيهما وهروبهما من القفص الذي كانا بداخله.
وتظهر المشاهد التي شاركتها وسائل إعلام على وسائل التواصل الاجتماعي قيام أسدين بتأدية عرض أمام الجمهور، إلا أن العرض تحول إلى عرض مخيف بعد خروج الأسدين من خلف القضبان.

وتمرد الأسدان على مروضيهما داخل القفص ورفضا استكمال العرض وبدآ بإيقاع أدوات العرض المخصصة للقفز، ثم خرجا بشكل مفاجئ من داخل القفص إلى الجهة الأخرى المفتوحة من السيرك ثم إلى الشارع.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن الحادثة وقعت في مدينة لويانغ في مقاطعة خنان الصينية يوم السبت الماضي.

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وأعلنت السلطات الصينية لاحقا الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط من هروبهما، وأمرت بإيقاف العروض في السيرك استكمالا للتحقيقات، مؤكدة عدم تعرض أحد للأذى.
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