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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/إعلام-أمريكا-طلبت-من-روسيا-عدم-لمس-التكنولوجيا-الخاصة-بها-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1076074695.html
إعلام: أمريكا طلبت من روسيا "عدم لمس التكنولوجيا الخاصة بها" في محطة زابوروجيه النووية
إعلام: أمريكا طلبت من روسيا "عدم لمس التكنولوجيا الخاصة بها" في محطة زابوروجيه النووية
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن وزارة الطاقة الأمريكية طلبت من روسيا على "عدم لمس" التقنيات النووية الأمريكية السرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T08:48+0000
2023-04-19T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أنها تلقت خطابا، في 17 مارس/ آذار، من رئيس قسم سياسة حظر الانتشار في وزارة الطاقة الأمريكية، أندريا فيركيل، أرسل إلى الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيف، يزعم أن محطة الطاقة النووية في إنرغودار "تحتوي على بيانات تقنية نووية من أصل أمريكي، يتم التحكم في تصديرها من قبل حكومة الولايات المتحدة".أصبحت محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه، منذ مارس/آذار العام الماضي، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا الحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230416/ضابط-روسي-يكشف-عن-زيادة-النشاط-العسكري-الأوكراني-في-مقاطعة-زابوروجيه-1075969334.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أمريكا طلبت من روسيا "عدم لمس التكنولوجيا الخاصة بها" في محطة زابوروجيه النووية

08:48 GMT 19.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن وزارة الطاقة الأمريكية طلبت من روسيا على "عدم لمس" التقنيات النووية الأمريكية السرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أنها تلقت خطابا، في 17 مارس/ آذار، من رئيس قسم سياسة حظر الانتشار في وزارة الطاقة الأمريكية، أندريا فيركيل، أرسل إلى الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيف، يزعم أن محطة الطاقة النووية في إنرغودار "تحتوي على بيانات تقنية نووية من أصل أمريكي، يتم التحكم في تصديرها من قبل حكومة الولايات المتحدة".

تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرغودار، وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة غيغاوات واحدة.

عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
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ضابط روسي يكشف عن زيادة النشاط العسكري الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه
16 أبريل, 06:46 GMT
أصبحت محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه، منذ مارس/آذار العام الماضي، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا الحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
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