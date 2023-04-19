https://sputnikarabic.ae/20230419/إلى-أين-تتجه-الأوضاع-في-السودان-وما-سيناريوهات-الخروج-من-الأزمة-1076093063.html

إلى أين تتجه الأوضاع في السودان وما سيناريوهات الخروج من الأزمة؟

إلى أين تتجه الأوضاع في السودان وما سيناريوهات الخروج من الأزمة؟

اندلعت اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، السبت الماضي، في عدد من المواقع في العاصمة الخرطوم، بدأت في قاعدة مروي الجوية، وسط مخاوف من انزلاق البلاد الى حرب... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T15:14+0000

2023-04-19T15:14+0000

2023-04-19T15:14+0000

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إلى أين تتجه الأوضاع في السودان وما سيناريوهات الخروج من الأزمة إلى أين تتجه الأوضاع في السودان وما سيناريوهات الخروج من الأزمة

انفجر الخلاف بسبب خطة مدعومة دوليا لبدء عملية الانتقال لمرحلة سياسية جديدة مع الأطراف المدنية، وانحسر الخلاف في مسألتين أساسيتين، الأولى هي الجدول الزمني لدمج "قوات الدعم السريع" في قوات الجيش، والثانية هي توقيت وضع الجيش رسميا تحت إشراف مدني.وألقى الطرفان مسؤولية بدء الهجوم على بعضهما بعضا، حيث اتهمت قوات الجيش، "قوات الدعم السريع" بالتعبئة غير القانونية في الأيام السابقة، فيما اتهمت "قوات الدعم السريع"، الجيش بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالكامل في مؤامرة مع الموالين لرئيس السوداني السابق عمر البشير.وأكد أن السبب الرئيس في اندلاع العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هو الخلاف على مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، لافتا إلى أن هناك جهة ما تقف خلف هذه الفوضى وهي من تسببت في هذا الصراع.واستمرت الاشتباكات بين طرفي الصراع في السودان، اليوم الأربعاء، رغم التوصل لهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، إثر اتصال وزير الخارجية الأمريكي، بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بانتهاك الهدنة، حيث أكدت قوات الدعم السريع شبه العسكرية "تعرضها لهجمات من قبل الجيش السوداني في الساعات الأولى من وقف إطلاق النار المعلن".من جانبه، رد الجيش السوداني باتهام قوات الدعم السريع "بعدم الالتزام بالهدنة"، مؤكدا أن "مناوشاتهم لم تتوقف في محيط القيادة والمطار".وأكد في بيان أن هناك "معلومات دقيقة بشأن فصول عملية التآمر، ومؤشرات قوية على تورط أطراف إقليمية ومحلية في دعم قوات الدعم السريع، سيتم الإفصاح عنها في الوقت الملائم".وأكدت عثمان أن الجميع ومنذ سنوات كان يحذر من قوات الدعم السريع المنفلتة، منوهة إلى أن كل القوى الثورية كانت تطالب بحل "الدعم السريع".لكنها، قالت إن الأزمة أيضا لها ذراع خارجية من خلال التدخل الإقليمي والدولي الذي لديه مصالح في المنطقة تحديدا في دارفور وجبل عامر.ودعت إلى ضرورة إنهاء هذا الوضع لإنقاذ العالقين من المواطنين وغيرهم، حيث تدهور الوضع الإنساني وزادت المخاطر وتفاقمت جراء هذا الوضع.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.

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لقاء سبوتنيك, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, аудио