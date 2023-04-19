عربي
https://sputnikarabic.ae/20230419/الإليزيه-اللجنة-التاريخية-الفرنسية-الجزائرية-المشتركة-تعقد-أولى-اجتماعاتها-1076103960.html
الإليزيه: اللجنة التاريخية الفرنسية الجزائرية المشتركة تعقد أولى اجتماعاتها
الإليزيه: اللجنة التاريخية الفرنسية الجزائرية المشتركة تعقد أولى اجتماعاتها
عقدت لجنة المؤرخين المشتركة الجزائرية الفرنسية، أول اجتماع لها اليوم بتشكيلتها المكونة من عشرة مؤرخين من البلدين، حسب بيان رئاسة الجمهورية الفرنسية. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T21:35+0000
2023-04-19T21:35+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
العالم العربي
الأخبار
عبد المجيد تبون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "بعد زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في آب/ أغسطس 2022، تم الاتفاق بين رئيسي البلدين على إنشاء لجنة مشتركة من الأساتذة التاريخيين الفرنسيين والجزائريين للعمل على تاريخ الجزائر المعاصر، لتحقيق مصالحة وفهم الذاكرات المجروحة".وأضاف البيان "تتكون هذه اللجنة من عشرة أعضاء، خمسة من الجانب الجزائري وخمسة من الجانب الفرنسي".وحسب قصر الإليزيه "ستعمل هذه اللجنة المستقلة أولا؛ على بدايات الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، من خلال إعداد قائمة بالأرشيف المودع في فرنسا والجزائر، والذي يتعلق بشكل خاص بالفترة الاستعمارية، وسيتم بعد ذلك التركيز على موضوعات أخرى تتعلق بفترة القرن العشرين، وخاصة بمسألة الحرب والاستقلال".وأشار البيان إلى إمكانية "طلب اللجنة لآراء وملاحظات من تاريخيين آخرين لديهم خبرة وتخصص في هذا المجال".ويمثل ملف الذاكرة أحد أبرز الملفات التي تلح الجزائر على فتحها بشكل كامل مع فرنسا، حيث اتفق الطرفان خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى الجزائر في أغسطس/ آب الماضي "على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين، تكون مسؤولة عن العمل على كل الأرشيف من بداية الاحتلال الفرنسي إلى غاية الاستقلال".وكان من المرتقب أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، باريس، بداية شهر أيار/مايو المقبل، حسب بيان سابق لرئاسة الجمهورية الجزائرية.ومن جهتها نشرت أمس وسائل إعلام فرنسية أنباء عن تأجيل الزيارة لتاريخ لاحق، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تعيين-5-مؤرخين-فرنسيين-لبحث-ملفات-الحقبة-الاستعمارية-مع-الجزائر-1072788652.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_232:0:4328:3072_1920x0_80_0_0_d46875b4f77df3270a5414a0ef77ae61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار فرنسا , العالم العربي, الأخبار, عبد المجيد تبون
الجزائر, أخبار فرنسا , العالم العربي, الأخبار, عبد المجيد تبون

الإليزيه: اللجنة التاريخية الفرنسية الجزائرية المشتركة تعقد أولى اجتماعاتها

21:35 GMT 19.04.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
تابعنا عبرTelegram
عقدت لجنة المؤرخين المشتركة الجزائرية الفرنسية، أول اجتماع لها اليوم بتشكيلتها المكونة من عشرة مؤرخين من البلدين، حسب بيان رئاسة الجمهورية الفرنسية.
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "بعد زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في آب/ أغسطس 2022، تم الاتفاق بين رئيسي البلدين على إنشاء لجنة مشتركة من الأساتذة التاريخيين الفرنسيين والجزائريين للعمل على تاريخ الجزائر المعاصر، لتحقيق مصالحة وفهم الذاكرات المجروحة".
جنود فرنسيين في الجزائر عام 1960 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
تعيين 5 مؤرخين فرنسيين لبحث ملفات الحقبة الاستعمارية مع الجزائر
27 يناير, 14:18 GMT
وأضاف البيان "تتكون هذه اللجنة من عشرة أعضاء، خمسة من الجانب الجزائري وخمسة من الجانب الفرنسي".
وحسب قصر الإليزيه "ستعمل هذه اللجنة المستقلة أولا؛ على بدايات الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، من خلال إعداد قائمة بالأرشيف المودع في فرنسا والجزائر، والذي يتعلق بشكل خاص بالفترة الاستعمارية، وسيتم بعد ذلك التركيز على موضوعات أخرى تتعلق بفترة القرن العشرين، وخاصة بمسألة الحرب والاستقلال".
وأشار البيان إلى إمكانية "طلب اللجنة لآراء وملاحظات من تاريخيين آخرين لديهم خبرة وتخصص في هذا المجال".
ويمثل ملف الذاكرة أحد أبرز الملفات التي تلح الجزائر على فتحها بشكل كامل مع فرنسا، حيث اتفق الطرفان خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى الجزائر في أغسطس/ آب الماضي "على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين، تكون مسؤولة عن العمل على كل الأرشيف من بداية الاحتلال الفرنسي إلى غاية الاستقلال".
وكان من المرتقب أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، باريس، بداية شهر أيار/مايو المقبل، حسب بيان سابق لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
ومن جهتها نشرت أمس وسائل إعلام فرنسية أنباء عن تأجيل الزيارة لتاريخ لاحق، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала