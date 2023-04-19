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الجيش الأوكراني يشن قصفا عنيفا على مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الجيش-الأوكراني-يشن-قصفا-عنيفا-على-مدينة-نوفا-كاخوفكا-في-مقاطعة-خيرسون-1076069049.html
الجيش الأوكراني يشن قصفا عنيفا على مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
الجيش الأوكراني يشن قصفا عنيفا على مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
أفادت السلطات في نوفا كاهوفكا ببدء القوات الأوكرانية في الصباح الباكر بقصف عنيف على المدينة، وناشدت الناس البقاء في الملاجئ. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T04:25+0000
2023-04-19T04:34+0000
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وجاء في بيان إدارة المنطقة: "نوفا كاخوفكا والمستوطنات الحضرية في الإقليم تتعرض لقصف عنيف بالمدفعية من قبل المسلحين التابعين للقوات الأوكرانية. نرجو من الجميع البقاء في الملاجئ والحفاظ على حياتهم وصحتهم".وذكرت السلطات أن القصف ما زال مستمراً، وتطايرت القذائف على أراضي محطة الإسعاف والإطفاء والإنقاذ في نوفا كاخوفكا، مشيرة إلى حدوث انقطاع في شبكة الطاقة الكهربائية.بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230419/القوات-الأوكرانية-تطلق-4-قذائف-على-دونيتسك-1076068934.html
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الجيش الأوكراني, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الأوكراني, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الأوكراني يشن قصفا عنيفا على مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون

04:25 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 04:34 GMT 19.04.2023)
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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أفادت السلطات في نوفا كاهوفكا ببدء القوات الأوكرانية في الصباح الباكر بقصف عنيف على المدينة، وناشدت الناس البقاء في الملاجئ.
وجاء في بيان إدارة المنطقة: "نوفا كاخوفكا والمستوطنات الحضرية في الإقليم تتعرض لقصف عنيف بالمدفعية من قبل المسلحين التابعين للقوات الأوكرانية. نرجو من الجميع البقاء في الملاجئ والحفاظ على حياتهم وصحتهم".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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القوات الأوكرانية تطلق 4 قذائف على دونيتسك
04:19 GMT
وذكرت السلطات أن القصف ما زال مستمراً، وتطايرت القذائف على أراضي محطة الإسعاف والإطفاء والإنقاذ في نوفا كاخوفكا، مشيرة إلى حدوث انقطاع في شبكة الطاقة الكهربائية.
بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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