https://sputnikarabic.ae/20230419/الجيش-الأوكراني-يشن-قصفا-عنيفا-على-مدينة-نوفا-كاخوفكا-في-مقاطعة-خيرسون-1076069049.html
الجيش الأوكراني يشن قصفا عنيفا على مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
الجيش الأوكراني يشن قصفا عنيفا على مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
أفادت السلطات في نوفا كاهوفكا ببدء القوات الأوكرانية في الصباح الباكر بقصف عنيف على المدينة، وناشدت الناس البقاء في الملاجئ. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T04:25+0000
2023-04-19T04:25+0000
2023-04-19T04:34+0000
الجيش الأوكراني
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وجاء في بيان إدارة المنطقة: "نوفا كاخوفكا والمستوطنات الحضرية في الإقليم تتعرض لقصف عنيف بالمدفعية من قبل المسلحين التابعين للقوات الأوكرانية. نرجو من الجميع البقاء في الملاجئ والحفاظ على حياتهم وصحتهم".وذكرت السلطات أن القصف ما زال مستمراً، وتطايرت القذائف على أراضي محطة الإسعاف والإطفاء والإنقاذ في نوفا كاخوفكا، مشيرة إلى حدوث انقطاع في شبكة الطاقة الكهربائية.بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230419/القوات-الأوكرانية-تطلق-4-قذائف-على-دونيتسك-1076068934.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الجيش الأوكراني, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الأوكراني, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الأوكراني يشن قصفا عنيفا على مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
04:25 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 04:34 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
أفادت السلطات في نوفا كاهوفكا ببدء القوات الأوكرانية في الصباح الباكر بقصف عنيف على المدينة، وناشدت الناس البقاء في الملاجئ.
وجاء في بيان إدارة المنطقة: "نوفا كاخوفكا والمستوطنات الحضرية في الإقليم تتعرض لقصف عنيف بالمدفعية من قبل المسلحين التابعين للقوات الأوكرانية. نرجو من الجميع البقاء في الملاجئ والحفاظ على حياتهم وصحتهم".
وذكرت السلطات أن القصف ما زال مستمراً، وتطايرت القذائف على أراضي محطة الإسعاف والإطفاء والإنقاذ في نوفا كاخوفكا، مشيرة إلى حدوث انقطاع في شبكة الطاقة الكهربائية.
بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.