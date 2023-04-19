https://sputnikarabic.ae/20230419/الحرس-الثوري-ما-رأيناه-في-الاستعراض-العسكري-علامة-على-ظهور-قوة-جديدة-1076101801.html

الحرس الثوري: ما رأيناه في الاستعراض العسكري علامة على ظهور قوة جديدة

الحرس الثوري: ما رأيناه في الاستعراض العسكري علامة على ظهور قوة جديدة

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، إن ما رأيناه يوم الأمس في الاستعراض العسكري للجيش الإيراني كان علامة على ظهور قوة... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T20:44+0000

2023-04-19T20:44+0000

2023-04-19T20:44+0000

إيران

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات اللواء حسين سلامي، جاءت على هامش لقائه مع القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي.وأوضح اللواء حسين سلامي أنه "بفضل جهود كوادر الجيش الإيراني المستمرة، قد حصل على معدات متطورة وحديثة للغاية، مما يدل على ظهور قوة دفاعية موثوقة في مجال الدفاع من البلاد، وكان ذلك مشجعًا للغاية ومحفزا ومفعما بالأمل لنا جميعا".وشدد القائد العسكري الإيراني على أن ما شوهد في العرض العسكري، ربما لا يقارن بالسنوات القليلة الماضية خاصة وأنه أظهر وجود نقلة نوعية في مجال تعزيز القوة للجيش الإيراني وهذه الحركة ستستمر دون توقف.ولفت اللواء حسين سلامي إلى التوجيهات الإستراتيجية الأخيرة لقائد الثورة الإسلامية في إيران خلال لقائه مع القادة وكبار المسؤولين في الجيش الإيراني، بشأن عدم التوقف في طريق زيادة القوة لبلاده.وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني:وشدد اللواء حسين سلامي على أن إيران تواجه، دوما، تهديدات كبيرة وأن الجيش الإيراني مستعد لسحقها والتغلب عليها في مجال الردع والدفاع.

https://sputnikarabic.ae/20230412/الجيش-الإيراني-مستعدون-للتصدي-لأي-تهديد-واإحباطه--1075836245.html

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