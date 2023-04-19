https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-البريطانية-توقيف-الغنوشي-يقوض-مساحة-التعددية-السياسية-في-تونس-1076091005.html
الخارجية البريطانية: توقيف الغنوشي يقوض مساحة التعددية السياسية في تونس
الخارجية البريطانية: توقيف الغنوشي يقوض مساحة التعددية السياسية في تونس
انتقدت الخارجية البريطانية توقيف زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، قائلة إن ذلك "يقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد". 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T14:44+0000
2023-04-19T14:44+0000
2023-04-19T14:44+0000
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وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد أحمد على "تويتر": "الاعتقالات بما في ذلك اعتقال راشد الغنوشي والقيود المستمرة على المعارضة الشرعية في تونس تعمل على تآكل مساحة التعددية السياسية".وحث الوزير البريطاني الحكومة التونسية "على احترام مبادئ وقيم المجتمع المنفتح والديمقراطي لما هو في مصلحة جميع التونسيين".وأوقفت الشرطة التونسية، مساء الاثنين الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله.وأفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "الوحدات الأمنية قامت مساء اليوم بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومداهمة منزله".وأكد مختار الجماعي، أن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".ونددت حركة النهضة، في بيان لها، "بهذا التطور الخطير جدا"، مطالبة بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.كما دعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، على حد قول البيان.
https://sputnikarabic.ae/20230419/-أردوغان-يعلن-عزمه-التحدث-مع-السلطات-التونسية-بشأن-الإفراج-عن-الغنوشي-1076086850.html
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سبوتنيك عربي
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, بريطانيا
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, بريطانيا
الخارجية البريطانية: توقيف الغنوشي يقوض مساحة التعددية السياسية في تونس
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انتقدت الخارجية البريطانية توقيف زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، قائلة إن ذلك "يقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد".
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد أحمد على "تويتر": "الاعتقالات بما في ذلك اعتقال راشد الغنوشي
والقيود المستمرة على المعارضة الشرعية في تونس تعمل على تآكل مساحة التعددية السياسية".
وحث الوزير البريطاني الحكومة التونسية "على احترام مبادئ وقيم المجتمع المنفتح والديمقراطي لما هو في مصلحة جميع التونسيين".
وأوقفت الشرطة التونسية
، مساء الاثنين الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله.
وأفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك
"، بأن "الوحدات الأمنية قامت مساء اليوم بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومداهمة منزله".
وأكد مختار الجماعي، أن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".
ونددت حركة النهضة، في بيان لها، "بهذا التطور الخطير جدا"، مطالبة بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.
كما دعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية
المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، على حد قول البيان.