https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-الجنود-الروس-المحتجزون-في-أوكرانيا-كرهائن-يتعرضون-للتعذيب-1076085910.html

الخارجية الروسية: الجنود الروس المحتجزون في أوكرانيا كرهائن يتعرضون للتعذيب

الخارجية الروسية: الجنود الروس المحتجزون في أوكرانيا كرهائن يتعرضون للتعذيب

كشفت وزارة الخارجية الروسية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن العسكريين الروس المحتجزين كرهائن في أوكرانيا يتعرضون للتعذيب، في... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T12:34+0000

2023-04-19T12:34+0000

2023-04-19T12:34+0000

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في التقرير: "إن الجنود الروس المحتجزين كرهائن موجودون في ظروف مروعة ويتعرضون للتعذيب وأنواع أخرى من المعاملة اللاإنسانية والقاسية. وقد تم نشر الكثير من الأدلة على جرائم القوات المسلحة والكتائب القومية الأوكرانية من قبلها نفسها، وهي متاحة للعموم على شبكة الإنترنت. إن السلطات في أوكرانيا لا تحرك ساكنًا لمحاسبة الجناة على هذه الجرائم الخطيرة."وكما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، فإن الغالبية العظمى من أسرى الحرب الروس في أوكرانيا يتعرضون للضرب ولا يمكنهم الاتصال بأقاربهم، ويُجبر أكثر من نصفهم على الظهور في مقاطع فيديو دعائية. وغالبًا ما يعود هؤلاء من الأسر مصابين بتشوهات: أسنان محطمة، وعظام مكسورة وإصابات أخرى.وظهرت بشكل متكرر على الإنترنت مقاطع فيديو لمجازر أو تعذيب للعسكريين الروس. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ظهر مقطع فيديو أطلق فيه الجيش الأوكراني النار على الروس الذين استسلموا وكانوا ممددين على الأرض. كما كانت هناك لقطات أظهرت إطلاق النار على أرجل الجنود الروس.وكانت لجنة التحقيق بشأن أوكرانيا التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذكرت في تقرير لها بوقت سابق، أن الجنود الأوكرانيين ارتكبوا جرائم حرب بإطلاق النار على أسرى الحرب الروس وتعذيبهم. وأبلغت بعثة الأمم المتحدة عن 25 حالة تصفية لسجناء روس على يد القوات الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، ولكر تورك، إن أوكرانيا لم تباشر إجراءات جنائية ضد جنودها الذين أطلقوا النار على أسرى حرب روس، على الرغم من توثيق عدة عمليات إعدام.

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