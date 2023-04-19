https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-تعزو-انعدام-الأمن-في-أوكرانيا-لتسليح-نظام-كييف-للعصابات-الإجرامية-1076085271.html

الخارجية الروسية تعزو انعدام الأمن في أوكرانيا لتسليح نظام كييف للعصابات الإجرامية

الخارجية الروسية تعزو انعدام الأمن في أوكرانيا لتسليح نظام كييف للعصابات الإجرامية

كشفت وزارة الخارجية الروسية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في أوكرانيا، أن السلطات الأوكرانية توزع الأسلحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه على الجميع، وهو الأمر... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T12:09+0000

2023-04-19T12:09+0000

2023-04-19T12:09+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأضافت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء: "تقوم السلطات بتوزيع الأسلحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه لكل من يريدها، وهو ما تستخدمه العناصر الإجرامية بشكل أساسي، ويتم إطلاق سراح المجرمين من السجون، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم جنائية خطيرة".وأردف التقرير السنوي: "نتيجة لذلك، انتشرت الفوضى وانعدام القانون في جميع أنحاء البلاد".وختم البيان: "الأشخاص الذين يثيرون أدنى شك يتم احتجازهم واستجوابهم وتفتيشهم من قبل المتطرفين، ولهذا السبب، يواجه المدنيون خطر القتل تحت ذرائع بعيدة المنال بأنهم ينتمون إلى العديد من" الجماعات التخريبية "و"المتعاونين" بارتكاب أعمال انتقامية غير مشروعة وإساءة معاملة المدنيين من قبل النازيين".

https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-هناك-صعوبات-في-تسجيل-وتفتيش-السفن-التي-تنقل-الحبوب-من-أوكرانيا--1076069830.html

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