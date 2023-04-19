https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-تعزو-انعدام-الأمن-في-أوكرانيا-لتسليح-نظام-كييف-للعصابات-الإجرامية-1076085271.html
الخارجية الروسية تعزو انعدام الأمن في أوكرانيا لتسليح نظام كييف للعصابات الإجرامية
الخارجية الروسية تعزو انعدام الأمن في أوكرانيا لتسليح نظام كييف للعصابات الإجرامية
كشفت وزارة الخارجية الروسية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في أوكرانيا، أن السلطات الأوكرانية توزع الأسلحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه على الجميع، وهو الأمر... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T12:09+0000
2023-04-19T12:09+0000
2023-04-19T12:09+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
وأضافت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء: "تقوم السلطات بتوزيع الأسلحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه لكل من يريدها، وهو ما تستخدمه العناصر الإجرامية بشكل أساسي، ويتم إطلاق سراح المجرمين من السجون، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم جنائية خطيرة".وأردف التقرير السنوي: "نتيجة لذلك، انتشرت الفوضى وانعدام القانون في جميع أنحاء البلاد".وختم البيان: "الأشخاص الذين يثيرون أدنى شك يتم احتجازهم واستجوابهم وتفتيشهم من قبل المتطرفين، ولهذا السبب، يواجه المدنيون خطر القتل تحت ذرائع بعيدة المنال بأنهم ينتمون إلى العديد من" الجماعات التخريبية "و"المتعاونين" بارتكاب أعمال انتقامية غير مشروعة وإساءة معاملة المدنيين من قبل النازيين".
https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-هناك-صعوبات-في-تسجيل-وتفتيش-السفن-التي-تنقل-الحبوب-من-أوكرانيا--1076069830.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية تعزو انعدام الأمن في أوكرانيا لتسليح نظام كييف للعصابات الإجرامية
تابعنا عبر
كشفت وزارة الخارجية الروسية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في أوكرانيا، أن السلطات الأوكرانية توزع الأسلحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه على الجميع، وهو الأمر الذي تسوده الجريمة والفوضى وانعدام القانون في البلاد.
وأضافت الوزارة في تقريرها
الصادر اليوم الأربعاء: "تقوم السلطات بتوزيع الأسلحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه لكل من يريدها، وهو ما تستخدمه العناصر الإجرامية بشكل أساسي، ويتم إطلاق سراح المجرمين من السجون، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم جنائية خطيرة".
ونتيجة لذلك، تصاعدت أعمال اللصوصية والنهب، وقد لوحظت الهجمات المسلحة في كييف والمدن الأوكرانية الكبيرة الأخرى وعمليات القتل، ووحدات الدفاع الإقليمية المعلنة من طرف واحد، بدلاً من الهدف المعلن المتمثل في حماية مواطنيها، متورطة في عمليات سطو.
وأردف التقرير السنوي: "نتيجة لذلك، انتشرت الفوضى وانعدام القانون في جميع أنحاء البلاد".
وختم البيان: "الأشخاص الذين يثيرون أدنى شك يتم احتجازهم واستجوابهم وتفتيشهم من قبل المتطرفين، ولهذا السبب، يواجه المدنيون خطر القتل تحت ذرائع بعيدة المنال بأنهم ينتمون إلى العديد من" الجماعات التخريبية "و"المتعاونين" بارتكاب أعمال انتقامية غير مشروعة وإساءة معاملة المدنيين من قبل النازيين
".