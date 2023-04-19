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القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون
https://sputnikarabic.ae/20230419/السعودية-تعلن-إصدارها-نصف-مليون-تأشيرة-عمل-لليمنيين-منذ-2018-1076067243.html
السعودية تعلن إصدارها نصف مليون تأشيرة عمل لليمنيين منذ 2018
السعودية تعلن إصدارها نصف مليون تأشيرة عمل لليمنيين منذ 2018
أعلنت المملكة العربية السعودية، إصدارها أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل ليمنيين خلال 5 أعوام الماضية، دعماً للشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الصراع الدائر في... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T00:43+0000
2023-04-19T00:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عبر "تويتر": "استمراراً لحرص قيادة المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق، أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل و350 ألف تأشيرة زيارة عائلية مُنذ منتصف العام 2018م حتى اليوم ومن جميع المحافظات اليمنية دون استثناء".وفي حزيران/ يونيو 2020، أعلنت السعودية أنها قدمت مساعدات بقيمة نحو 17 مليار دولار لليمن منذ بداية الأزمة أواخر العام 2014. ويشهد اليمن منذ أكثر من 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230418/رئيس-الوزراء-اليمني-نرحب-بجهود-السلام-وندعم-جهود-السعودية-لإنهاء-الأزمة-اليمنية-1076064815.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم العربي, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم العربي, العالم العربي

السعودية تعلن إصدارها نصف مليون تأشيرة عمل لليمنيين منذ 2018

00:43 GMT 19.04.2023
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت المملكة العربية السعودية، إصدارها أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل ليمنيين خلال 5 أعوام الماضية، دعماً للشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الصراع الدائر في اليمن للعام التاسع على التوالي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عبر "تويتر": "استمراراً لحرص قيادة المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق، أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل و350 ألف تأشيرة زيارة عائلية مُنذ منتصف العام 2018م حتى اليوم ومن جميع المحافظات اليمنية دون استثناء".
السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
رئيس الوزراء اليمني: نرحب بجهود السلام وندعم جهود السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية
أمس, 20:05 GMT
وفي حزيران/ يونيو 2020، أعلنت السعودية أنها قدمت مساعدات بقيمة نحو 17 مليار دولار لليمن منذ بداية الأزمة أواخر العام 2014.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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