https://sputnikarabic.ae/20230419/السفارة-الروسية-في-هلسنكي-ترسل-مذكرة-إلى-خارجية-فنلندا-بشأن-حصانة-ممتلكات-الدولة-الروسية-1076080185.html

السفارة الروسية في هلسنكي ترسل مذكرة إلى خارجية فنلندا بشأن حصانة ممتلكات الدولة الروسية

السفارة الروسية في هلسنكي ترسل مذكرة إلى خارجية فنلندا بشأن حصانة ممتلكات الدولة الروسية

أفادت السفارة الروسية في هلسنكي، اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال مذكرة إلى وزارة الخارجية الفنلندية، تطالب بتوضيح كيفية ارتباط تصرفات مكتب المحضرين القضائيين... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T10:50+0000

2023-04-19T10:50+0000

2023-04-19T10:50+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103529/18/1035291870_210:0:3851:2048_1920x0_80_0_0_b270044ec2088a09d611e0ee32a46a1f.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل السفارة الروسية في هلسنكي، لوكالة "سبوتنيك"، "السفارة على اتصال بالسلطات الفنلندية بهذا الشأن. وتم إرسال مذكرة إلى وزارة الخارجية الفنلندية، تطالب بتوضيح كيفية ارتباط تصرفات المحضرين القضائيين الفنلنديين، بقواعد القانون الدولي؛ بشأن حصانة ممتلكات الدولة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام عن مصادرة أرض ومبنى المركز الروسي للعلوم والثقافة في العاصمة الفنلندية، بالإضافة إلى سبع شقق.ولاحقا، أبلغت السلطات الفنلندية، ممثلي السفارة الروسية، بهذه الإجراءات.وأوضحت السفارة، أن "المحضرين القضائيين الفنلنديين، وفي ضوء ضرورة الامتثال للوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي، قاموا بإبلاغ الجانب الروسي، بشأن فرض قيود على بناء المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي، بالإضافة إلى العديد من الشقق، التي يعيش الدبلوماسيون العاملون فيها. وجميع العقارات المذكورة، هي ملك روسيا الاتحادية".وفي مطلع نيسان/أبريل الجاري، قام مكتب المحضرين القضائيين الفنلندي، بحظر الحسابات المصرفية للمركز الروسي للعلوم والثقافة، في مصرف "نورديا".وأكدت السفارة الروسية في فنلندا، أنها على اتصال مع السلطات المحلية، للبحث في السبل الممكنة، لضمان عمل مكتب التمثيل الروسي، الذي يقوم بمهمة إنسانية مهمة، في ظل الظروف الصعبة الحالية.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه، بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها، من أجل وقف التهديدات.

https://sputnikarabic.ae/20230415/الخارجية-الروسية-تعلق-على-مبادرة-فنلندا-لإغلاق-قنصلية-روسيا-في-جزر-آلاند-1075940829.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم