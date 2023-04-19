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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/السلطات-الأوكرانية-كييف-تغرق-في-الماء-بسبب-الأضرار-في-محطة-الطاقة-الكهرومائية--1076096889.html
السلطات الأوكرانية: كييف تغرق في الماء بسبب الأضرار في محطة الطاقة الكهرومائية
السلطات الأوكرانية: كييف تغرق في الماء بسبب الأضرار في محطة الطاقة الكهرومائية
قال مدير إدارة الحماية المدنية في إدارة الدولة في كييف، رومان تكاتشوك، أنه بسبب الأضرار التي تعرضت لها محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون في... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T16:41+0000
2023-04-19T16:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال تكاشوك: "في السابق، بسبب محطات الطاقة الكهرومائية في كييف وكانفسكايا وكاخوفسكايا، كان من الممكن الحفاظ على مستوى (نهر) دنيبر في وضع اصطناعي. ولكن اليوم هناك أضرار في محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، والتي لا تعمل الآن في الوضع التكنولوجي الكامل، وبالتالي فإن الدورة الكاملة للعمل التكنولوجي لمحطات الطاقة الكهرومائية نفسها تتعطل، ويتم فرض كل هذه العوامل على فيضانات الربيع وتؤدي إلى الفيضانات، مستوى المياه أعلى بمقدار متر واحد من المعتاد".وفي وقت سابق من اليوم، وفقا لمركز "أوكرغيدروميتسنتر" ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، أن المياه غمرت 1564 أسرة في ست مناطق، بسبب زيادة منسوب المياه في الأنهار في أوكرانيا.تقصف القوات الأوكرانية بانتظام محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، المرحلة السادسة من سلسلة دنيبر الكهرومائية، الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.وسبق أن وزعت روسيا رسالة على مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف الاستفزازات بقصف القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.أصبحت مقاطعة خيرسون كيانًا روسيا بعد استفتاء أجري هناك في سبتمبر/ أيلول2022. في الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف أراضي المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230419/المدفعية-الروسية-تدمرمدفع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1076085071.html
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السلطات الأوكرانية: كييف تغرق في الماء بسبب الأضرار في محطة الطاقة الكهرومائية

16:41 GMT 19.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالصحفيون الأجانب في محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022
الصحفيون الأجانب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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قال مدير إدارة الحماية المدنية في إدارة الدولة في كييف، رومان تكاتشوك، أنه بسبب الأضرار التي تعرضت لها محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون في السابق، تعطلت دورة العمل التكنولوجي لجميع محطات الطاقة الكهرومائية الأوكرانية، ونتيجة لذلك، أصبحت كييف ومدن أخرى ومناطق أخرى "تحت الماء".
قال تكاشوك: "في السابق، بسبب محطات الطاقة الكهرومائية في كييف وكانفسكايا وكاخوفسكايا، كان من الممكن الحفاظ على مستوى (نهر) دنيبر في وضع اصطناعي. ولكن اليوم هناك أضرار في محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، والتي لا تعمل الآن في الوضع التكنولوجي الكامل، وبالتالي فإن الدورة الكاملة للعمل التكنولوجي لمحطات الطاقة الكهرومائية نفسها تتعطل، ويتم فرض كل هذه العوامل على فيضانات الربيع وتؤدي إلى الفيضانات، مستوى المياه أعلى بمقدار متر واحد من المعتاد".

وأشار إلى أن محطات الطاقة الكهرومائية الأوكرانية تستعد لـ"انقطاع التيار الكهربائي"، وبالتالي حافظت على ارتفاع مستوى منسوب المياه. كان من المفترض أن هذا الإجراء سيدعم أوكرانيا في توليد الكهرباء لموسم التدفئة.

وفي وقت سابق من اليوم، وفقا لمركز "أوكرغيدروميتسنتر" ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، أن المياه غمرت 1564 أسرة في ست مناطق، بسبب زيادة منسوب المياه في الأنهار في أوكرانيا.
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمرمدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون
11:59 GMT

تواصل محطات الطاقة الكهرومائية تخطي فيضان الربيع القوي وتزويد البلاد بموازنة وإمدادات الطاقة الاحتياطية، حيث تقوم محطات الطاقة الكهرومائية لتنظيم مستويات المياه بتصريف المياه الخاضعة للرقابة من خلال محطات الطاقة الكهرومائية في دنيبر ودنيستر.

تقصف القوات الأوكرانية بانتظام محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، المرحلة السادسة من سلسلة دنيبر الكهرومائية، الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
وسبق أن وزعت روسيا رسالة على مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف الاستفزازات بقصف القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.
أصبحت مقاطعة خيرسون كيانًا روسيا بعد استفتاء أجري هناك في سبتمبر/ أيلول2022. في الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف أراضي المنطقة.
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