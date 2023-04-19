https://sputnikarabic.ae/20230419/السلطات-الأوكرانية-كييف-تغرق-في-الماء-بسبب-الأضرار-في-محطة-الطاقة-الكهرومائية--1076096889.html

السلطات الأوكرانية: كييف تغرق في الماء بسبب الأضرار في محطة الطاقة الكهرومائية

السلطات الأوكرانية: كييف تغرق في الماء بسبب الأضرار في محطة الطاقة الكهرومائية

قال مدير إدارة الحماية المدنية في إدارة الدولة في كييف، رومان تكاتشوك، أنه بسبب الأضرار التي تعرضت لها محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون في... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T16:41+0000

2023-04-19T16:41+0000

2023-04-19T16:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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قال تكاشوك: "في السابق، بسبب محطات الطاقة الكهرومائية في كييف وكانفسكايا وكاخوفسكايا، كان من الممكن الحفاظ على مستوى (نهر) دنيبر في وضع اصطناعي. ولكن اليوم هناك أضرار في محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، والتي لا تعمل الآن في الوضع التكنولوجي الكامل، وبالتالي فإن الدورة الكاملة للعمل التكنولوجي لمحطات الطاقة الكهرومائية نفسها تتعطل، ويتم فرض كل هذه العوامل على فيضانات الربيع وتؤدي إلى الفيضانات، مستوى المياه أعلى بمقدار متر واحد من المعتاد".وفي وقت سابق من اليوم، وفقا لمركز "أوكرغيدروميتسنتر" ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، أن المياه غمرت 1564 أسرة في ست مناطق، بسبب زيادة منسوب المياه في الأنهار في أوكرانيا.تقصف القوات الأوكرانية بانتظام محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، المرحلة السادسة من سلسلة دنيبر الكهرومائية، الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.وسبق أن وزعت روسيا رسالة على مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف الاستفزازات بقصف القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.أصبحت مقاطعة خيرسون كيانًا روسيا بعد استفتاء أجري هناك في سبتمبر/ أيلول2022. في الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف أراضي المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230419/المدفعية-الروسية-تدمرمدفع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1076085071.html

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