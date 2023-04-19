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https://sputnikarabic.ae/20230419/العلماء-الروس-يطورون-سترة-ذكية-1076076344.html
علماء روس يطورون "سترة ذكية" تتحول إلى كيس نوم
علماء روس يطورون "سترة ذكية" تتحول إلى كيس نوم
اقترح باحثون في جامعة دون الحكومية التقنية مفهوم سترة تدفئة ذكية يمكن تحويلها إلى كيس نوم. يعمل نموذج الملابس المطور على مبدأ منع انخفاض حرارة الجسم. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T09:46+0000
2023-04-19T10:38+0000
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وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة أن هذه المادة تعمل على تدفئة مناطق معينة من الجسم حتى قبل أن يشعر الشخص بعدم الراحة.ويتوفر حاليا في السوق بعض أنواع الملابس التي تحتوي على أنظمة تدفئة تمكن أي شخص من تشغيلها أو إطفاءها يدويًا حسب درجة إحساسنا بالبرد، لكن لها عيوب وقيود في الاستخدام.بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للباحثين، تتطلب وظيفة هذه الملابس مراقبة مستمرة ولا يتم استخدامها حاليًا في جميع الحالات المحتملة، على سبيل المثال، أثناء النوم.استخدم الباحثون نموذجًا رياضيًا لتحليل البيانات التي تلقوها. يقول الخبراء إن الخوارزمية تجعل من الممكن التنبؤ بتغيير إضافي في نظام درجة حرارة الشخص حتى قبل أن يشعر به.إذا احتاج شخص ما في ظروف جوية خطيرة إلى الراحة، فيمكن تحويل السترة إلى كيس نوم. وأشار الباحثون إلى أن نظام التدفئة الذكي سيتم ضبطه تلقائيًا لتوفير كمية الحرارة التي يحتاجها الشخص النائم.
https://sputnikarabic.ae/20230413/علماء-روس-يبتكرون-مادة-تشحيم-صلبة-لمعدات-عالية-الدقة-1075874839.html
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علماء روس يطورون "سترة ذكية" تتحول إلى كيس نوم

09:46 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 19.04.2023)
© Photo / unsplash/Felix M. Dornكيس نوم للنوم في الهواء الطلق
كيس نوم للنوم في الهواء الطلق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Photo / unsplash/Felix M. Dorn
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اقترح باحثون في جامعة دون الحكومية التقنية مفهوم سترة تدفئة ذكية يمكن تحويلها إلى كيس نوم. يعمل نموذج الملابس المطور على مبدأ منع انخفاض حرارة الجسم.
وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة أن هذه المادة تعمل على تدفئة مناطق معينة من الجسم حتى قبل أن يشعر الشخص بعدم الراحة.

يتم تنظيم الحالة الحرارية للإنسان من خلال العديد من العوامل الخارجية والداخلية. لا يستطيع الإنسان دائمًا تتبع التغير في درجة حرارة الأجزاء الفردية من الجسم. لذلك، في بعض الأحيان لا يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية نفسه من انخفاض حرارة الجسم.

ويتوفر حاليا في السوق بعض أنواع الملابس التي تحتوي على أنظمة تدفئة تمكن أي شخص من تشغيلها أو إطفاءها يدويًا حسب درجة إحساسنا بالبرد، لكن لها عيوب وقيود في الاستخدام.
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بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للباحثين، تتطلب وظيفة هذه الملابس مراقبة مستمرة ولا يتم استخدامها حاليًا في جميع الحالات المحتملة، على سبيل المثال، أثناء النوم.

طور علماء من الجامعة ملابس خارجية تراقب باستمرار العديد من المعلمات: المعلمات الفيزيائية لمواد الملابس، والهواء حول الملابس وتحتها، بالإضافة إلى النشاط البشري.

استخدم الباحثون نموذجًا رياضيًا لتحليل البيانات التي تلقوها. يقول الخبراء إن الخوارزمية تجعل من الممكن التنبؤ بتغيير إضافي في نظام درجة حرارة الشخص حتى قبل أن يشعر به.

في حالة تلقي معلومات تفيد بأن درجة الحرارة في مكان ما قد تنخفض إلى قيمة خطيرة، فإن الغلاف الذكي يسخن هذه المنطقة باستخدام عناصر مدمجة. علاوة على ذلك، يتم توفير مصدر الحرارة بشكل كافٍ، ولكن ليس بشكل زائد.

إذا احتاج شخص ما في ظروف جوية خطيرة إلى الراحة، فيمكن تحويل السترة إلى كيس نوم. وأشار الباحثون إلى أن نظام التدفئة الذكي سيتم ضبطه تلقائيًا لتوفير كمية الحرارة التي يحتاجها الشخص النائم.
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