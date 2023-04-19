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https://sputnikarabic.ae/20230419/الغواصة-النووية-تومسك-تدمر-حاملة-طائرات-معادية-فيديو-1076070074.html
الغواصة النووية "تومسك" تدمر حاملة طائرات "معادية"... فيديو
الغواصة النووية "تومسك" تدمر حاملة طائرات "معادية"... فيديو
دمرت الغواصة النووية من طراز "تومسك" مشروع 949أ "أنتي" مجموعة هجومية لحاملة طائرات معادية أثناء فحص مفاجئ لقوات أسطول المحيط الهادئ. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T05:58+0000
2023-04-19T05:58+0000
رصد عسكري
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تم تنفيذ الضربة الإلكترونية باستخدام 22 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز "غرانيت".تم العثور على الهدف المفترض على مسافة تزيد عن 200 كيلومتر. وحددها العسكريون على أنها مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة طائرات نووية. قام الطاقم بإجراء الحسابات اللازمة في غضون بضع دقائق وغاصوا بشكل عاجل.بعد إطلاق افراضي لـ 22 صاروخًا وإصابة الهدف، أجرت الغواصة مناورة مراوغة وغادرت المنطقة.وأوضح قائد "تومسك" رومان فيليشينكو، أنه تم وضع "تومسك" على أهبة الاستعداد القتالي الكامل خلال الفحص المفاجئ، حسبما أفادت قناة زفيزدا الروسية.وقال "انتشروا في منطقة مهمات التدريب القتالي على النحو المنشود: تم تدمير مجموعة سفن بقيادة حاملة طائرات معادية ووحدات إنزال وقوافل".
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رصد عسكري
رصد عسكري

الغواصة النووية "تومسك" تدمر حاملة طائرات "معادية"... فيديو

05:58 GMT 19.04.2023
© Sputnik . Press Service of JSC "Admiralty Shipyards"غواصة الديزل الروسية "المشروع 636"
غواصة الديزل الروسية المشروع 636 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Press Service of JSC "Admiralty Shipyards"
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دمرت الغواصة النووية من طراز "تومسك" مشروع 949أ "أنتي" مجموعة هجومية لحاملة طائرات معادية أثناء فحص مفاجئ لقوات أسطول المحيط الهادئ.
تم تنفيذ الضربة الإلكترونية باستخدام 22 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز "غرانيت".
تم العثور على الهدف المفترض على مسافة تزيد عن 200 كيلومتر. وحددها العسكريون على أنها مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة طائرات نووية. قام الطاقم بإجراء الحسابات اللازمة في غضون بضع دقائق وغاصوا بشكل عاجل.
بعد إطلاق افراضي لـ 22 صاروخًا وإصابة الهدف، أجرت الغواصة مناورة مراوغة وغادرت المنطقة.
وأوضح قائد "تومسك" رومان فيليشينكو، أنه تم وضع "تومسك" على أهبة الاستعداد القتالي الكامل خلال الفحص المفاجئ، حسبما أفادت قناة زفيزدا الروسية.
وقال "انتشروا في منطقة مهمات التدريب القتالي على النحو المنشود: تم تدمير مجموعة سفن بقيادة حاملة طائرات معادية ووحدات إنزال وقوافل".
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT
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