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https://sputnikarabic.ae/20230419/القوات-الأوكرانية-تطلق-7-قذائف-على-دونيتسك-1076105091.html
القوات الأوكرانية تطلق 7 قذائف على دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 7 قذائف على دونيتسك
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرصد والتنسيق في مسائل الجرائم العسكرية التابعة لأوكرانيا، صباح اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T23:25+0000
2023-04-19T23:25+0000
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وجاء في الرسالة التي نشرتها الممثلية في قناتها على تلغرام "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 01:00 - المستوطنة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): تم إطلاق ثلاثة قذائف بقطر 155 ملم".وأضافت الممثلية أنه في الساعة 01:25 تم إطلاق أربع قذائف أخرى من نفس القطر في نفس المنطقة من المدينة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230419/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ-4-قذائف-1076104124.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تطلق 7 قذائف على دونيتسك

23:25 GMT 19.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك.
عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرصد والتنسيق في مسائل الجرائم العسكرية التابعة لأوكرانيا، صباح اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أطلقت سبع قذائف بقطر 155 ملم في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
وجاء في الرسالة التي نشرتها الممثلية في قناتها على تلغرام "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 01:00 - المستوطنة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): تم إطلاق ثلاثة قذائف بقطر 155 ملم".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 4 قذائف
22:09 GMT
وأضافت الممثلية أنه في الساعة 01:25 تم إطلاق أربع قذائف أخرى من نفس القطر في نفس المنطقة من المدينة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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