https://sputnikarabic.ae/20230419/القوات-المسلحة-الأمريكية-تتعرض-لخطر-التقليص-بسبب-نقص-المجندين-1076104938.html
القوات المسلحة الأمريكية تتعرض لخطر التقليص بسبب نقص المجندين
القوات المسلحة الأمريكية تتعرض لخطر التقليص بسبب نقص المجندين
تتعرض القوات المسلحة الأمريكية لخطر التقليص بسبب خطر عدم توفر عدد كاف من المجندين الجدد، حسبما صرحت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين وورموث. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T23:18+0000
2023-04-19T23:18+0000
2023-04-19T23:18+0000
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وقالت وورموث في جلسة استماع للجنة الخاصة في مجلس النواب: "إذا لم تتغير الوضعية في جمع المجندين الجدد بشكل كامل، فسأكون قلقة بأنه قد يتعين علينا اللجوء إلى التقليص في الهيكلية القتالية".وأشارت وزيرة الجيش الأمريكي إلى أن جمع عدد كاف من المتطوعين في هذا العام سيكون تحدًيا.ويخطط الجيش الأمريكي لجمع حوالي 64 ألف جندي في هذا العام وحوالي 65.5 ألف في العام المقبل، وفقًا للمطالبات الميزانية التي تم نشرها سابقًا.وتم تقليص عدد جنود الجيش من 482 ألفًا في عام 2021 إلى 473 ألفًا في عام 2023، ومن المتوقع أن يكون هناك 452 ألف شخص يخدمون في القوات المسلحة في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20220725/جنرال-أمريكي-يحذر-من-انهيار-الجيش-الأوكراني-بسبب-نقص-الكوادر-1065558328.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الدفاع الأمريكية, وزارة الدفاع الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الدفاع الأمريكية, وزارة الدفاع الأمريكية
القوات المسلحة الأمريكية تتعرض لخطر التقليص بسبب نقص المجندين
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تتعرض القوات المسلحة الأمريكية لخطر التقليص بسبب خطر عدم توفر عدد كاف من المجندين الجدد، حسبما صرحت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين وورموث.
وقالت وورموث في جلسة استماع للجنة الخاصة في مجلس النواب: "إذا لم تتغير الوضعية في جمع المجندين الجدد بشكل كامل، فسأكون قلقة بأنه قد يتعين علينا اللجوء إلى التقليص في الهيكلية القتالية".
ويخطط الجيش الأمريكي لجمع حوالي 64 ألف جندي في هذا العام وحوالي 65.5 ألف في العام المقبل، وفقًا للمطالبات الميزانية التي تم نشرها سابقًا.
وتم تقليص عدد جنود الجيش من 482 ألفًا في عام 2021 إلى 473 ألفًا في عام 2023، ومن المتوقع أن يكون هناك 452 ألف شخص يخدمون في القوات المسلحة في عام 2024.