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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الوحدات-الروسية-تسيطر-على-حوالي-90-بالمئة-من-أرتيوموفسك-1076073191.html
الوحدات الروسية تسيطر على حوالي 90 بالمئة من أرتيوموفسك
الوحدات الروسية تسيطر على حوالي 90 بالمئة من أرتيوموفسك
أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية تسيطر على حوالي 90 بالمئة من أرتيوموفسك (باخموت). 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T08:25+0000
2023-04-19T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين على هواء قناة "روسيا 24": "في جميع الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك، هذه مسألة وقت. في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على حوالي 90 بالمئة من أراضي المدينة نفسها. جميع الطرق الآن تحت سيطرة مدفعيتنا".وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن القوات الروسية المهاجمة تمكنت من السيطرة على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من مدينة أرتيوموفسك".
https://sputnikarabic.ae/20230417/وكالات-تكشف-عن-دور-الاستخبارات-الأمريكية-في-أرتيوموفسك-وضربة-نفسية-قاسية-لكييف-1076007466.html
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روسيا

الوحدات الروسية تسيطر على حوالي 90 بالمئة من أرتيوموفسك

08:25 GMT 19.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية تسيطر على حوالي 90 بالمئة من أرتيوموفسك (باخموت).
وقال غاغين على هواء قناة "روسيا 24": "في جميع الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك، هذه مسألة وقت. في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على حوالي 90 بالمئة من أراضي المدينة نفسها. جميع الطرق الآن تحت سيطرة مدفعيتنا".
سترة مع شعار من القوات المسلحة النمساوية على أراضي قرية بيركوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
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وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن القوات الروسية المهاجمة تمكنت من السيطرة على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة، سيطرت على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من مدينة أرتيوموفسك".
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