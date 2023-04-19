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https://sputnikarabic.ae/20230419/انهيار-موقف-سيارات-متعدد-الطوابق-في-نيويورك-فيديو-1076069563.html
انهيار موقف سيارات متعدد الطوابق في نيويورك... فيديو
انهيار موقف سيارات متعدد الطوابق في نيويورك... فيديو
انهار موقف للسيارات من خمسة طوابق في مانهاتن السفلى، في نيويورك يوم الثلاثاء. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T05:13+0000
2023-04-19T05:13+0000
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وقالت خدمات الطوارئ إن عدة أشخاص أصيبوا. قد يكون بعض الضحايا محاصرين في المبنى المنهار.وقع الانهيار فى شارع آن بالقرب من شارع ناسو بوسط مدينة نيويورك في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.وقالت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن ممثلي خدمة الطوارئ بالمدينة إن الطابق الثاني من المبنى انهار على الطابق الأول.وبالحكم على الفيديو، كانت السيارات مكدسة فوق بعضها البعض في موقع الانهيار. تعتقد إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك أن العديد من الأشخاص محاصرون داخل الهيكل. لكن، ورد أن رجال الإنقاذ لا يستطيعون دخول المبنى بسبب عدم استقراره.وقال ممثل إدارة الإطفاء إنه من المتوقع بعد رفع الأنقاض أن يتغير عدد الضحايا. لم يتضح بعد إلى أي مدى كان المبنى آمنًا من الناحية الهيكلية ومتى تم فحصه آخر مرة.
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العالم
العالم

انهيار موقف سيارات متعدد الطوابق في نيويورك... فيديو

05:13 GMT 19.04.2023
© AFP 2023 / Noel Celisمنظر جوي يظهر سيارات تكتظ عند مدخل نفق بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة تشنغتشو، في مقاطعة خنان، وسط الصين 22 يوليو 2021.
منظر جوي يظهر سيارات تكتظ عند مدخل نفق بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة تشنغتشو، في مقاطعة خنان، وسط الصين 22 يوليو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / Noel Celis
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انهار موقف للسيارات من خمسة طوابق في مانهاتن السفلى، في نيويورك يوم الثلاثاء.
وقالت خدمات الطوارئ إن عدة أشخاص أصيبوا. قد يكون بعض الضحايا محاصرين في المبنى المنهار.
وقع الانهيار فى شارع آن بالقرب من شارع ناسو بوسط مدينة نيويورك في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.
وقالت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن ممثلي خدمة الطوارئ بالمدينة إن الطابق الثاني من المبنى انهار على الطابق الأول.
وبالحكم على الفيديو، كانت السيارات مكدسة فوق بعضها البعض في موقع الانهيار. تعتقد إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك أن العديد من الأشخاص محاصرون داخل الهيكل. لكن، ورد أن رجال الإنقاذ لا يستطيعون دخول المبنى بسبب عدم استقراره.
وقال ممثل إدارة الإطفاء إنه من المتوقع بعد رفع الأنقاض أن يتغير عدد الضحايا. لم يتضح بعد إلى أي مدى كان المبنى آمنًا من الناحية الهيكلية ومتى تم فحصه آخر مرة.
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