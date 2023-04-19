https://sputnikarabic.ae/20230419/بايدن-يكشف-عن-دخل-عائلته-السنوي-1076067477.html
بايدن يكشف عن دخل عائلته السنوي
بايدن يكشف عن دخل عائلته السنوي
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم الأربعاء، عن الإعلان الضريبي لعائلتهما، حيث قاما بتقديم تقرير عن دخل عائلتها السنوي الذي بلغ... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T01:12+0000
2023-04-19T01:12+0000
2023-04-19T01:12+0000
جو بايدن
الرئيس الأمريكي
أخبار الرئيس الأمريكي
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ووفقًا للإقرار الضريبي، بلغت نسبة ضريبة الدخل 23.8 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، قدم الزوجان تقريرًا عن التبرعات التي بلغت 20.1 ألف دولار لـ 20 منظمة خيرية مختلفة.وتبرع الزوجان بقيمة 5000 دولار لصالح مؤسسة "بو بايدن" التي تعنى بحماية الأطفال من المعاملة القاسية كان أكبرها.ووفقًا لتقارير نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إيمهوف، فإن الزوجين كسبا 456 ألف دولار خلال عام 2022.وقد دفعا معًا ضرائب بقيمة 93.5 ألف دولار، حيث بلغت النسبة 20.5 في المائة/ بالإضافة إلى ذلك، قدمت هاريس وزوجها تبرعات بقيمة حوالي 23 ألف دولار للأعمال الخيرية خلال العام الماضي.والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024.وقال بايدن خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "توداي" المذاع على شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: "أخطط للترشح للانتخابات لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".يشار إلى أن ثلث المواطنين الأمريكيين فقط يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقا لاستطلاع نشرته شبكة "سي إن إن".وأظهر استطلاع في مارس/ آذار، أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير. في الوقت نفسه، وبحسب معطيات حديثة، فإن 57% من الناخبين لا يوافقون على أنشطة الرئيس الديمقراطي الآن (مقابل 55% قبل شهرين).بشكل عام، يميل 32% فقط إلى الاعتقاد بأن بايدن يستحق إعادة انتخابه كرئيس. يتمتع الزعيم الأمريكي بأقل شعبية بين المواطنين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا - يؤيد 26% فقط من المستطلعين إعادة انتخاب السياسي لأعلى منصب في الولاية. في وقت مبكر من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ، كان هذا الرقم عند مستوى 36%.
https://sputnikarabic.ae/20230410/بايدن-يعلن-اعتزامه-الترشح-للانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1075744399.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الرئيس الأمريكي, أخبار الرئيس الأمريكي
جو بايدن, الرئيس الأمريكي, أخبار الرئيس الأمريكي
بايدن يكشف عن دخل عائلته السنوي
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم الأربعاء، عن الإعلان الضريبي لعائلتهما، حيث قاما بتقديم تقرير عن دخل عائلتها السنوي الذي بلغ 579.5 ألف دولار، ومنها تم دفع 169.8 ألف دولار كضريبة فدرالية لعام 2022، وفقًا للبيت الأبيض.
ووفقًا للإقرار الضريبي، بلغت نسبة ضريبة الدخل 23.8 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، قدم الزوجان تقريرًا عن التبرعات التي بلغت 20.1 ألف دولار لـ 20 منظمة خيرية مختلفة.
وتبرع الزوجان بقيمة 5000 دولار لصالح مؤسسة "بو بايدن" التي تعنى بحماية الأطفال من المعاملة القاسية كان أكبرها.
ووفقًا لتقارير نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إيمهوف، فإن الزوجين كسبا 456 ألف دولار خلال عام 2022.
وقد دفعا معًا ضرائب بقيمة 93.5 ألف دولار، حيث بلغت النسبة 20.5 في المائة/ بالإضافة إلى ذلك، قدمت هاريس وزوجها تبرعات بقيمة حوالي 23 ألف دولار للأعمال الخيرية خلال العام الماضي.
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية
التي ستجرى في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024.
وقال بايدن
خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "توداي" المذاع على شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: "أخطط للترشح للانتخابات لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".
يشار إلى أن ثلث المواطنين الأمريكيين فقط يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقا لاستطلاع نشرته شبكة "سي إن إن".
وأظهر استطلاع في مارس/ آذار، أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير. في الوقت نفسه، وبحسب معطيات حديثة، فإن 57% من الناخبين لا يوافقون
على أنشطة الرئيس الديمقراطي الآن (مقابل 55% قبل شهرين).
بشكل عام، يميل 32% فقط إلى الاعتقاد بأن بايدن يستحق إعادة انتخابه كرئيس. يتمتع الزعيم الأمريكي بأقل شعبية بين المواطنين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا - يؤيد 26% فقط من المستطلعين إعادة انتخاب السياسي لأعلى منصب في الولاية. في وقت مبكر من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ، كان هذا الرقم عند مستوى 36%.