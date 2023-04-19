https://sputnikarabic.ae/20230419/برلماني-فرنسي-يدعو-إلى-كسر-التحالف-مع-أمريكا-لأنها-تنهار-أمام-أعيننا-1076074980.html
برلماني فرنسي يدعو إلى "كسر التحالف" مع أمريكا لأنها "تنهار أمام أعيننا"
برلماني فرنسي يدعو إلى "كسر التحالف" مع أمريكا لأنها "تنهار أمام أعيننا"
طالب البرلماني الأوروبي السابق وزعيم حركة "باتريوتس"، فلوريان فيليبو، بانسحاب فرنسا من التحالف الذي شكلته واشنطن حول نفسها لأنه في طور الانهيار. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T09:03+0000
2023-04-19T09:03+0000
2023-04-19T09:03+0000
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وكتب البرلماني الفرنسي على تويتر: "فرنسا بحاجة إلى الانسحاب من التحالف مع الولايات المتحدة بسبب انهيار الكتلة الدولية التي تشكلت حول واشنطن".وأشار فيليبو إلى أن " فرنسا يجب أن تبقي قوة توازن وبالتالي قوة حرة."وأكد البرلماني الفرنسي على ضرورة "رفع العقوبات عن روسيا".ووصف فيليبو قرارات بروكسل في قطاع الطاقة "بالجنون" والإجراءات التقييدية ضد موسكو "بالغبية".
https://sputnikarabic.ae/20230408/لماذا-تعارض-واشنطن-التقارب-السعودي-مع-إيران-وسوريا-1075680798.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , العالم
روسيا, أخبار فرنسا , العالم
برلماني فرنسي يدعو إلى "كسر التحالف" مع أمريكا لأنها "تنهار أمام أعيننا"
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طالب البرلماني الأوروبي السابق وزعيم حركة "باتريوتس"، فلوريان فيليبو، بانسحاب فرنسا من التحالف الذي شكلته واشنطن حول نفسها لأنه في طور الانهيار.
وكتب البرلماني الفرنسي على تويتر: "فرنسا بحاجة إلى الانسحاب من التحالف مع الولايات المتحدة بسبب انهيار الكتلة الدولية التي تشكلت حول واشنطن".
وقال فيليبو، إن "البرازيل والصين تقترحان خطة سلام، وتتفاوض الهند مع روسيا على اتفاقية تجارية لمواجهة العقوبات، والمملكة العربية السعودية عقدت السلام مع إيران، والمعسكر الأمريكي ينهار".
وأشار فيليبو إلى أن " فرنسا يجب أن تبقي قوة توازن وبالتالي قوة حرة."
وانتقد زعيم حركة "باتريوتس" (حزب الوطنيين الفرنسي) الفرنسية فلوريان فيليبو مرارا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية، الذي يطيل أمد الصراع في أوروبا الشرقية، ويدفع العالم إلى حرب عالمية.
وأكد البرلماني الفرنسي على ضرورة "رفع العقوبات عن روسيا".
ووصف فيليبو قرارات بروكسل في قطاع الطاقة "بالجنون" والإجراءات التقييدية ضد موسكو "بالغبية".