تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:36 GMT 19.04.2023
07:36 GMT 19.04.2023
07:36 GMT 19.04.2023
07:36 GMT 19.04.2023
06:23 GMT 19.04.2023
06:23 GMT 19.04.2023
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أربع قذائف عيار 155 ملم في منطقة بيتروفسكي بجمهورية دونيتسك.
06:22 GMT 19.04.2023
صرح مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" الروسية، دميتري شيبيليافتسيف، صباح الأربعاء، أن القوات الروسية كشفت وقضت على مجموعتين من المخربين الأوكرانيين في محور كوبيانسك، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ودمرت أيضًا مدفع ذاتي الدفع من طراز "آكاتسيا".
06:22 GMT 19.04.2023
أعلن عمدة مدينة سنيغيريوفكا، بمقاطعة خيرسون، يوري بارباشوف، أن الدفاع الجوي الأوكراني، خلال محاولته صد الهجمات الروسية على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، أصاب بصواريخه من طراز "إس-300" البنية التحتية للمدنية ودمر مدرسة في قرية فاسيليفكا، مشيرا إلى محاولات كييف إلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية.