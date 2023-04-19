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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076070420.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T07:36+0000
2023-04-19T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:36 GMT 19.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:36 GMT 19.04.2023
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: هناك صعوبات في تسجيل وتفتيش السفن التي تنقل الحبوب من أوكرانيا
05:21 GMT
07:36 GMT 19.04.2023
غواصة الديزل الروسية المشروع 636 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
الغواصة النووية "تومسك" تدمر حاملة طائرات "معادية"... فيديو
05:58 GMT
07:36 GMT 19.04.2023
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل شخص في نوفا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون بسبب القصف الأوكراني
06:02 GMT
07:36 GMT 19.04.2023
قاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت تو-22 إم3 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
ثماني قاذفات "تو-22" روسية تحلق فوق بحر أوخوتسك وبحر اليابان... فيديو
06:54 GMT
06:23 GMT 19.04.2023
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني يشن قصفا عنيفا على مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
04:25 GMT
06:23 GMT 19.04.2023
القوات الأوكرانية تطلق 4 قذائف على دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أربع قذائف عيار 155 ملم في منطقة بيتروفسكي بجمهورية دونيتسك.
06:22 GMT 19.04.2023
تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
صرح مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" الروسية، دميتري شيبيليافتسيف، صباح الأربعاء، أن القوات الروسية كشفت وقضت على مجموعتين من المخربين الأوكرانيين في محور كوبيانسك، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ودمرت أيضًا مدفع ذاتي الدفع من طراز "آكاتسيا".
06:22 GMT 19.04.2023
القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون
أعلن عمدة مدينة سنيغيريوفكا، بمقاطعة خيرسون، يوري بارباشوف، أن الدفاع الجوي الأوكراني، خلال محاولته صد الهجمات الروسية على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، أصاب بصواريخه من طراز "إس-300" البنية التحتية للمدنية ودمر مدرسة في قرية فاسيليفكا، مشيرا إلى محاولات كييف إلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية.
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