https://sputnikarabic.ae/20230419/ثماني-قاذفات-تو-22-روسية-تحلق-فوق-بحر-أوخوتسك-وبحر-اليابان-فيديو-1076070798.html
ثماني قاذفات "تو-22" روسية تحلق فوق بحر أوخوتسك وبحر اليابان... فيديو
ثماني قاذفات "تو-22" روسية تحلق فوق بحر أوخوتسك وبحر اليابان... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ثماني قاذفات تحمل صواريخ من طراز تو-22إم3 قامت برحلات تدريبية قتالية فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك والجزء الشمالي من بحر... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T06:54+0000
2023-04-19T06:54+0000
2023-04-19T06:54+0000
رصد عسكري
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وقالت في بيان: " قامت ثماني قاذفات بعيدة المدى من طرازTتو-22إم التابعة للقوات الفضائية الجوية ووحدات الدعم برحلة تدريب قتالية في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك والجزء الشمالي من بحر اليابان في إطار الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ. قدمت أطقم القاذفات بعيدة المدى الدعم الجوي لقوات أسطول المحيط الهادئ خلال الفحص".وأكدت الوزارة أن جميع رحلات الطائرات بعيدة المدى تتم بالالتزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون انتهاك لحدود الدول الأخرى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ثماني قاذفات "تو-22" روسية تحلق فوق بحر أوخوتسك وبحر اليابان... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ثماني قاذفات تحمل صواريخ من طراز تو-22إم3 قامت برحلات تدريبية قتالية فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك والجزء الشمالي من بحر اليابان خلال الفحص المفاجئ لأسطول المحيط الهادئ.
وقالت في بيان: " قامت ثماني قاذفات بعيدة المدى من طرازTتو-22إم التابعة للقوات الفضائية الجوية ووحدات الدعم برحلة تدريب قتالية في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك والجزء الشمالي من بحر اليابان في إطار الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ. قدمت أطقم القاذفات بعيدة المدى الدعم الجوي لقوات أسطول المحيط الهادئ خلال الفحص".
وأكدت الوزارة أن جميع رحلات الطائرات بعيدة المدى تتم بالالتزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون انتهاك لحدود الدول الأخرى.