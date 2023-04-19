https://sputnikarabic.ae/20230419/حزب-الله-الاتفاق-السعودي-الإيراني-كان-قرارا-جريئا-وشجاعا-1076098877.html

"حزب الله": الاتفاق السعودي الإيراني كان قرارا جريئا وشجاعا

"حزب الله": الاتفاق السعودي الإيراني كان قرارا جريئا وشجاعا

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق السعودي الإيراني كان قرارا جريئا وشجاعا. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T18:16+0000

2023-04-19T18:16+0000

2023-04-19T18:16+0000

الأخبار

العالم العربي

أخبار حزب الله

إيران

أخبار إيران

السعودية

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_be5cf42f83402da92f6bf4c3b68d8e7a.jpg

وأفادت قناة "المنار"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات نعيم قاسم، جاءت في كلمة له خلال حفل إفطار جمعية الإمداد الخيرية في بيروت، مضيفا أن "الاتفاق السعودي الإيراني غيَّر الاتجاه في المنطقة، كان الاتجاه أنَّ إيران هي العدو، وإسرائيل تريد أن تجتمع مع بعض العرب من أجل مواجهة إيران".وأوضح قاسم أن المنطقة ذاهبة إلى التسويات والاستقرار والحل السياسي وعلى رأس ما حصل في المنطقة هذا الاتفاق الذي تم بين السعودية وإيران، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق كان شبه مستحيل في نظر الكثيرين نتيجة للتعقيدات الموجودة بين البلدين، لكنه حصل لأنَّ هناك قرارا جريئا وشجاعا من كل من إيران والسعودية لأنهما يريدان التعاون مع بعضهما ويريدان توجيه البوصلة نحو الاستقرار السياسي لمصلحة بلديهما ولمصلحة المنطقة في آن معا".وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، على أن إسرائيل تعاني من صعوبات داخلية ومن ترهل وضعف، مقارنة بمحور المقاومة الذي يتقدم بإنجازات وانتصارات، بالإضافة إلى بداية حلول في اليمن وفي سوريا وفي مناطق أخرى، وكذلك ازدياد القوة الموجودة فلسطينيا عند الشعب المجاهد في داخل كل فلسطين.وطالب الشيخ نعيم قاسم بأنه "علينا دائما أن نبقى في حالة استعداد كمقاومة، وأن نزيد من قوتنا إلى الحد الأقصى، وأن لا يكون هناك حدٌّ للإعداد والتدريب والتسليح والتبرير وزيادة المؤيدين والمناصرين والعاملين والذين يحملون راية تحرير فلسطين والقدس، لأنَّ عوامل القوة هذه عندما تزداد وتجتمع معنا نستطيع أن نحقق الانتصار الكبير إن شاء الله بسقوط هذا الكيان الذي سبَّب الخراب والانهيارات والمشكلات الكبيرة في منطقتنا".وتوصلت السعودية وإيران الشهر الماضي إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

https://sputnikarabic.ae/20230417/إيران-توجه-دعوة-رسمية-إلى-العاهل-السعودي-الملك-سلمان-لزيارة-طهران-1076011650.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم العربي, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, السعودية, لبنان