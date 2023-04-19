https://sputnikarabic.ae/20230419/خبير-هناك-خطة-عربية-لمساعدة-سوريا-1076090393.html

خبير: هناك خطة عربية لمساعدة سوريا

خبير: هناك خطة عربية لمساعدة سوريا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T14:16+0000

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راديو

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خبير: هناك خطة عربية لمساعدة سوريا خبير: هناك خطة عربية لمساعدة سوريا

الأسد يشيد بعودة العلاقات مع السعودية. وعلق على هذا الكاتب والمحلل السياسي محمود صالح بقوله:بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي عايد مناع:من جانبه، قال المحلل السياسي سالم اليامي:أوكرانيا قد تشهد مظاهرات ميدان أخرى. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي سمير أيوب:اشتباكات عنيفة في السودان. ويقول الباحث في الشأن المغاربي والإفريقي إدريس حميد:احتجاجات في لبنان. وعن أسبابها يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي:فقرة "رحمة" الرمضانية. وهي اليوم من دمشق ومبادرة شباب روس وسوريين في ليلة القدر، إذ قال الشاب الروسي محمد إيفانوف:بدورها، تؤكد المتطوعة شذى الكزبري، أهمية المبادرات المشتركة بين الشباب السوريين والروس.التفاصيل في الملف الصوتي....

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