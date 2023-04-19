https://sputnikarabic.ae/20230419/خبير-هناك-خطة-عربية-لمساعدة-سوريا-1076090393.html
خبير: هناك خطة عربية لمساعدة سوريا
خبير: هناك خطة عربية لمساعدة سوريا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T14:16+0000
2023-04-19T14:16+0000
2023-04-19T14:16+0000
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خبير: هناك خطة عربية لمساعدة سوريا
خبير: هناك خطة عربية لمساعدة سوريا
الأسد يشيد بعودة العلاقات مع السعودية. وعلق على هذا الكاتب والمحلل السياسي محمود صالح بقوله:بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي عايد مناع:من جانبه، قال المحلل السياسي سالم اليامي:أوكرانيا قد تشهد مظاهرات ميدان أخرى. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي سمير أيوب:اشتباكات عنيفة في السودان. ويقول الباحث في الشأن المغاربي والإفريقي إدريس حميد:احتجاجات في لبنان. وعن أسبابها يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي:فقرة "رحمة" الرمضانية. وهي اليوم من دمشق ومبادرة شباب روس وسوريين في ليلة القدر، إذ قال الشاب الروسي محمد إيفانوف:بدورها، تؤكد المتطوعة شذى الكزبري، أهمية المبادرات المشتركة بين الشباب السوريين والروس.التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: هناك خطة عربية لمساعدة سوريا
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الأسد يشيد بعودة العلاقات مع السعودية. وعلق على هذا الكاتب والمحلل السياسي محمود صالح بقوله:
"التقارب السعودي السوري سيسهم بحل الكثير من المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية".
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي عايد مناع:
"المتغيرات فرضت أن يكون "نظام الأسد" مقبولا وهذا سيشكل ضربة للمعارضة لكن يجب ألا ينسى ضرورة إجراء انتخابات شفافة".
من جانبه، قال المحلل السياسي سالم اليامي:
"هناك خطة عربية لمساعدة سوريا لتجاوز معظم الأزمات قد يكون بشكل حراك دبلوماسي يكثف مع الأطراف الدولية".
أوكرانيا قد تشهد مظاهرات ميدان أخرى. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي سمير أيوب:
"لا يمكن أن يعمل على الغرب على توسيع الصراع لأنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم باستنزاف روسيا وهم يزجون بدول جديدة في الصراع بسبب نفاذ الأسلحة".
اشتباكات عنيفة في السودان. ويقول الباحث في الشأن المغاربي والإفريقي إدريس حميد:
"جذور الأزمة السودانية مزمنة بسبب التدخلات الخارجية والصراع العرقي والإثني، وفشل الأنظمة السياسية التي حكمت السودان منذ استقلاله ومن شأن التوثر في السودان التأثير أيضا على مصر وليبيا تحديدا".
احتجاجات في لبنان. وعن أسبابها يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي:
"كل الزيادات في الليرة اللبنانية التي تقرها الدولة سواء كانت 3 أو 4 أضعاف للأجر الحالي أو تعويض نهاية الخدمة، أو معاشات التقاعد، لا قيمة عملية لها، لأن الدولة اللبنانية بحالة إفلاس تام".
فقرة "رحمة" الرمضانية. وهي اليوم من دمشق ومبادرة شباب روس وسوريين في ليلة القدر، إذ قال الشاب الروسي محمد إيفانوف:
"سعيد بمشاركتي وأشجع الشباب على الاستمرار في هذا العمل الإنساني".
بدورها، تؤكد المتطوعة شذى الكزبري، أهمية المبادرات المشتركة بين الشباب السوريين والروس.
التفاصيل في الملف الصوتي....