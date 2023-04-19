https://sputnikarabic.ae/20230419/خفر-السواحل-التركي-يعلن-إنقاذ-27-مهاجرا-على-السواحل-الغربية-1076089540.html

خفر السواحل التركي يعلن إنقاذ 27 مهاجرا على السواحل الغربية

خفر السواحل التركي يعلن إنقاذ 27 مهاجرا على السواحل الغربية

أعلنت قيادة خفر السواحل، في تركيا، إنقاذ 27 مهاجرا غير نظامي على السواحل الغربية للبلاد. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T14:12+0000

2023-04-19T14:12+0000

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وقالت القيادة في بيان لها، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إنه تم "رصد مجموعة من المهاجرين غير نظاميين على متن قارب مطاطي قبالة شاطئ منطقة "آيفاليك" بولاية باليكسير غربي تركيا".وأضاف البيان "قاربا لخفر السواحل توجه على الفور إلى الموقع، لينقذ 27 مهاجرا تعطل محرك قاربهم وسط البحر".وتابع أنه "بعد إنقاذهم نقل المهاجرون إلى إدارة الهجرة في الولاية لاستكمال الإجراءات القانونية".والسبت الماضي أعلنت السلطات التركية إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي كانوا عالقين في جزيرة معدن قبالة سواحل باليكسير المطلة على بحر إيجة شمال غربي البلاد.ومنتصف الشهر الجاري أفادت وكالة أمن الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" بارتفاع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 26% على أساس سنوي.وسجلت وكالة "فرونتكس" 54 ألف حالة عبور غير شرعية عبر طرق مختلفة من حدود الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، في الربع الأول من هذا العام، مما يمثل زيادة بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.وأضافت الوكالة أن طريق وسط البحر المتوسط هو الأكثر استخداما في الربع الأول من العام، حيث سجلت نحو 28 ألف حالة عبور غير قانونية للحدود، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع في العام السابق.

https://sputnikarabic.ae/20230413/ارتفاع-الهجرة-غير-الشرعية-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بنسبة-26-1075854177.html

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