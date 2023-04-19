https://sputnikarabic.ae/20230419/خمسة-أنظمة-أسلحة-روسية-مصممة-لتدمير-شبكة-الأقمار-الصناعية-1076085466.html
خمسة أنظمة أسلحة روسية مصممة لتدمير شبكة الأقمار الصناعية
خمسة أنظمة أسلحة روسية مصممة لتدمير شبكة الأقمار الصناعية
قدمت مجلة غربية لمحة عامة عن الأسلحة الروسية المضادة للأقمار الصناعية. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T12:31+0000
2023-04-19T12:31+0000
2023-04-19T12:31+0000
رصد عسكري
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أظهرت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فعالية الاستطلاع الفضائي والإلكتروني.يشير محللو المجلة إلى أن لدى روسيا ترسانة كبيرة من الوسائل لمواجهة التجسس الفضائي وهي قادرة على التعامل بفعالية مع الأقمار الصناعية المعادية.بادئ ذي بدء، يخشى الخبراء العسكريون من صواريخ Foxhound في ميغ-31دي الاعتراضية القادرة على حمل صواريخ مضادة للأقمار الصناعية.وذكرت مجلة "ميلاتري ووتش": "تُقدر ميغ-31 على سرعتها العالية وقدرتها على التحمل، وهي أسرع طائرة مقاتلة تعمل في أي مكان في العالم اليوم. وقد تم تصميمها خصيصًا لتكون قادرة على العمل في الفضاء بصواريخ كبيرة، وإطلاق النار من جميع أسلحتها من أقصى ارتفاع".يسلط الخبراء الضوء أيضًا على طائرة إيل-76 المزودة بتقنية "بيريسفيت"، الليزرية والتي تقوم بعملية قتالية تجريبية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.من المتوقع أن توفر النسخة المحمولة جواً من نظام سلاح الليزر فعالية أكبر بشكل ملحوظ ضد الأقمار الصناعية.زود نظام الدفاع الجوي إس-500، الذي دخل الخدمة في سبتمبر/أيلول 2021، القوات الجوية الروسية بالقدرة على ضرب ليس فقط الطائرات، ولكن أيضًا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض.يمكن لنظام أ-235 المضاد للصواريخ أن يضرب أهدافًا على مسافة 1500 كيلومتر على ارتفاع 800 كيلومتر ويمكن أن يهدد الأقمار الصناعية، بما في ذلك تلك الموجودة في المدارات الأعلى التي لا تصل إليها منظومة إس-500.تم تصميم طائرة الحرب الإلكترونية "بوروبشيك-2"، التي هي قيد التطوير، مع مراعاة المهام المضادة للأقمار الصناعية وستكون خليفة إيل-22بي بي، التي تستخدمها قوات الفضاء الروسية.يذكر أن الطائرة إيل-22بي بي صُممت لتعطيل عمل الرادارات وأنظمة التوجيه للمنشآت المضادة للطائرات وصواريخ كروز وشبكات تبادل البيانات التكتيكية، ويمكنها أيضًا تعطيل عمل الإلكترونيات على أقمار العدو.
https://sputnikarabic.ae/20230415/روسيا-تطور-نظام-جديد-للحروب-الإلكترونية-قادر-على-قمع-الأقمار-الصناعية-1075933594.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خمسة أنظمة أسلحة روسية مصممة لتدمير شبكة الأقمار الصناعية
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قدمت مجلة غربية لمحة عامة عن الأسلحة الروسية المضادة للأقمار الصناعية.
أظهرت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فعالية الاستطلاع الفضائي والإلكتروني.
يشير محللو المجلة إلى أن لدى روسيا ترسانة كبيرة من الوسائل لمواجهة التجسس الفضائي وهي قادرة على التعامل بفعالية مع الأقمار الصناعية المعادية.
بادئ ذي بدء، يخشى الخبراء العسكريون من صواريخ Foxhound في ميغ-31دي الاعتراضية القادرة على حمل صواريخ مضادة للأقمار الصناعية.
وذكرت مجلة "ميلاتري ووتش": "تُقدر ميغ-31 على سرعتها العالية وقدرتها على التحمل، وهي أسرع طائرة مقاتلة تعمل في أي مكان في العالم اليوم. وقد تم تصميمها خصيصًا لتكون قادرة على العمل في الفضاء بصواريخ كبيرة، وإطلاق النار من جميع أسلحتها من أقصى ارتفاع".
يسلط الخبراء الضوء أيضًا على طائرة إيل-76 المزودة بتقنية "بيريسفيت"، الليزرية والتي تقوم بعملية قتالية تجريبية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.
من المتوقع أن توفر النسخة المحمولة جواً من نظام سلاح الليزر فعالية أكبر بشكل ملحوظ ضد الأقمار الصناعية.
زود نظام الدفاع الجوي إس-500، الذي دخل الخدمة في سبتمبر/أيلول 2021، القوات الجوية الروسية بالقدرة على ضرب ليس فقط الطائرات، ولكن أيضًا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض.
يمكن لنظام أ-235 المضاد للصواريخ أن يضرب أهدافًا على مسافة 1500 كيلومتر على ارتفاع 800 كيلومتر ويمكن أن يهدد الأقمار الصناعية، بما في ذلك تلك الموجودة في المدارات الأعلى التي لا تصل إليها منظومة إس-500.
تم تصميم طائرة الحرب الإلكترونية "بوروبشيك-2"، التي هي قيد التطوير، مع مراعاة المهام المضادة للأقمار الصناعية
وستكون خليفة إيل-22بي بي، التي تستخدمها قوات الفضاء الروسية.
يذكر أن الطائرة إيل-22بي بي صُممت لتعطيل عمل الرادارات وأنظمة التوجيه للمنشآت المضادة للطائرات وصواريخ كروز وشبكات تبادل البيانات التكتيكية، ويمكنها أيضًا تعطيل عمل الإلكترونيات على أقمار العدو.