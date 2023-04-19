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https://sputnikarabic.ae/20230419/رئيس-قيادة-الفضاء-الأمريكية-سجل-تعاوننا-مع-روسيا-حافل-ومستمر-1076088124.html
رئيس قيادة الفضاء الأمريكية: سجل تعاوننا مع روسيا حافل ومستمر
رئيس قيادة الفضاء الأمريكية: سجل تعاوننا مع روسيا حافل ومستمر
أكد رئيس قيادة الفضاء الأمريكية جيمس ديكنسون أن الوقت مناسب دائمًا لبدء حوار حول تجنب الصراع بين الولايات المتحدة وكل من روسيا والصين، لافتا إلى وجود "سجل حافل... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T13:37+0000
2023-04-19T13:37+0000
العالم
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كولورادو سبرينغز - سبوتنيك. وقال ديكنسون، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش ندوة الفضاء العالمية الثامنة والثلاثين المنعقدة بمدينة كولورادو سبرينغز الأمريكية: "بالحديث عن عدد الأجسام [التي نراقبها] في الفضاء، والذي زاد من 25 ألفًا إلى 48 ألفًا، أعتقد أن أي حوار يمكن أن نبدأه في أي وقت حول تجنب الصراع هو أمر جيد دائمًا".وأضاف "سواء أطلقنا على ذلك تسمية ’تجنب الصراع‘ أم لا، فإننا نقدم هذه المعلومات"، في إشارة إلى نشر قيادة الفضاء الأمريكية معلومات حول الأجسام التي تراقبها في الفضاء على موقع إلكتروني مفتوح.وأشار رئيس قيادة الفضاء الأمريكية إلى أن التعاون في الفضاء بين الولايات المتحدة وروسيا لا يزال مستمرًا في رأيه، مستشهدًا بهبوط رواد فضاء أمريكيين في كازاخستان وانطلاق رواد فضاء روس من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، وتواصل الجانبين بشأن محطة الفضاء الدولية.وأكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في وقت سابق، أن موسكو وواشنطن تحافظان على تعاونها في مجال الفضاء وعلى الاتصالات عبر خط عدم التصادم في سوريا.وقال أنطونوف، في حديث لقناة التلفزيون الأولى الروسية الجمعة الماضية: "يمكنك أن تسألني، ما الذي تبقى من العلاقات الروسية الأمريكية؟ سأجيب: التعاون في مجال الفضاء، نصف حي، للأسف، لا يزال الوضع حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية على ما هو عليه، نحافظ على الاتصالات عبر خط عدم التصادم في سوريا".وبدورها، أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن مجال الفضاء هو أحد المنصات القليلة التي يستمر فيها التعاون الروسي مع الدول الأجنبية، بما فيها الغربية، مشيراً إلى أن روسيا تؤيد الحفاظ على وتعميق هذا التعاون.وكتبت ماتفيينكو في مدونتها على موقع مجلس الاتحاد بمناسبة عيد الفضاء العالمي في 12 نيسان/ أبريل: "اليوم، عندما يسود عدم الاستقرار في السياسة والاقتصاد العالميين، أود أن أشير إلى أن الفضاء يبقى أحد المجالات القليلة التي يتواصل فيها تعاون روسيا والدول الأجنبية، بما فيها الدول الغربية. دولتنا تؤيد الحفاظ عليه وتعميقه".
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العالم

رئيس قيادة الفضاء الأمريكية: سجل تعاوننا مع روسيا حافل ومستمر

13:37 GMT 19.04.2023
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Photo / CCO
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أكد رئيس قيادة الفضاء الأمريكية جيمس ديكنسون أن الوقت مناسب دائمًا لبدء حوار حول تجنب الصراع بين الولايات المتحدة وكل من روسيا والصين، لافتا إلى وجود "سجل حافل من التعاون مع الروس".
كولورادو سبرينغز - سبوتنيك. وقال ديكنسون، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش ندوة الفضاء العالمية الثامنة والثلاثين المنعقدة بمدينة كولورادو سبرينغز الأمريكية: "بالحديث عن عدد الأجسام [التي نراقبها] في الفضاء، والذي زاد من 25 ألفًا إلى 48 ألفًا، أعتقد أن أي حوار يمكن أن نبدأه في أي وقت حول تجنب الصراع هو أمر جيد دائمًا".
وأضاف "سواء أطلقنا على ذلك تسمية ’تجنب الصراع‘ أم لا، فإننا نقدم هذه المعلومات"، في إشارة إلى نشر قيادة الفضاء الأمريكية معلومات حول الأجسام التي تراقبها في الفضاء على موقع إلكتروني مفتوح.

وتابع ديكنسون "لدينا في الواقع سجل حافل من التعاون مع الروس... لقد رأينا برنامجينا للفضاء يتطوران معًا عبر السنين".

وأشار رئيس قيادة الفضاء الأمريكية إلى أن التعاون في الفضاء بين الولايات المتحدة وروسيا لا يزال مستمرًا في رأيه، مستشهدًا بهبوط رواد فضاء أمريكيين في كازاخستان وانطلاق رواد فضاء روس من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، وتواصل الجانبين بشأن محطة الفضاء الدولية.
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وأكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في وقت سابق، أن موسكو وواشنطن تحافظان على تعاونها في مجال الفضاء وعلى الاتصالات عبر خط عدم التصادم في سوريا.
وقال أنطونوف، في حديث لقناة التلفزيون الأولى الروسية الجمعة الماضية: "يمكنك أن تسألني، ما الذي تبقى من العلاقات الروسية الأمريكية؟ سأجيب: التعاون في مجال الفضاء، نصف حي، للأسف، لا يزال الوضع حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية على ما هو عليه، نحافظ على الاتصالات عبر خط عدم التصادم في سوريا".
وبدورها، أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن مجال الفضاء هو أحد المنصات القليلة التي يستمر فيها التعاون الروسي مع الدول الأجنبية، بما فيها الغربية، مشيراً إلى أن روسيا تؤيد الحفاظ على وتعميق هذا التعاون.
وكتبت ماتفيينكو في مدونتها على موقع مجلس الاتحاد بمناسبة عيد الفضاء العالمي في 12 نيسان/ أبريل: "اليوم، عندما يسود عدم الاستقرار في السياسة والاقتصاد العالميين، أود أن أشير إلى أن الفضاء يبقى أحد المجالات القليلة التي يتواصل فيها تعاون روسيا والدول الأجنبية، بما فيها الدول الغربية. دولتنا تؤيد الحفاظ عليه وتعميقه".
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