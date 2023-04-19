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https://sputnikarabic.ae/20230419/روسيا-تتوقع-موسما-قياسيا-في-محاصيل-الحبوب-1076095965.html
روسيا تتوقع موسما قياسيا في محاصيل الحبوب
روسيا تتوقع موسما قياسيا في محاصيل الحبوب
أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصل محصول الحبوب في روسيا العام الحالي إلى 123 مليون طن، منها 78 مليون طن من مادة... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T16:05+0000
2023-04-19T16:05+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال باتروشيف في اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة الروسية: "وتجري حملة البذر بشكل طبيعي في روسيا، نتوقع حصادًا لائقًا والأهم من ذلك محصولًا متوازنًا".وأكد الوزير أن مثل هذا المستوى من إجمالي الحصاد سيسمح بضمان الأمن الغذائي الوطني بشكل كامل ومواصلة تسليم المنتجات إلى الشركاء الأجانب بالحجم المعلن المطلوب.وقامت روسيا في عام 2022 بتحديث الرقم القياسي لحصاد الحبوب الإجمالي، حيث تم جمع 157.676 مليون طن من الحبوب، بزيادة قدرها 29.9% عن عام 2021، وبلغ حصاد القمح 104.237 مليون طن، بزيادة فاقت 37%.
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

روسيا تتوقع موسما قياسيا في محاصيل الحبوب

16:05 GMT 19.04.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn /  / الانتقال إلى بنك الصورحصاد زراعة حبوب
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn /
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أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصل محصول الحبوب في روسيا العام الحالي إلى 123 مليون طن، منها 78 مليون طن من مادة القمح.
وقال باتروشيف في اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة الروسية: "وتجري حملة البذر بشكل طبيعي في روسيا، نتوقع حصادًا لائقًا والأهم من ذلك محصولًا متوازنًا".

نتوقع أن يكون حجم محصول الحبوب في عام 2023 مع الأخذ في الاعتبار المناطق الجديدة (الأقاليم المحررة)، نحو 123 مليون طن، منها نحو 78 مليون طن قمح.

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وأكد الوزير أن مثل هذا المستوى من إجمالي الحصاد سيسمح بضمان الأمن الغذائي الوطني بشكل كامل ومواصلة تسليم المنتجات إلى الشركاء الأجانب بالحجم المعلن المطلوب.
وقامت روسيا في عام 2022 بتحديث الرقم القياسي لحصاد الحبوب الإجمالي، حيث تم جمع 157.676 مليون طن من الحبوب، بزيادة قدرها 29.9% عن عام 2021، وبلغ حصاد القمح 104.237 مليون طن، بزيادة فاقت 37%.
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