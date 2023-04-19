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https://sputnikarabic.ae/20230419/زلة-لسان-جديدة-للرئيس-الأمريكي-بادين-لا-يعرف-أين-كانت-الخدمة-العسكرية-لابنه-1076104239.html
زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي… بادين لا يعرف أين كانت الخدمة العسكرية لابنه
زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي… بادين لا يعرف أين كانت الخدمة العسكرية لابنه
عاود الرئيس الأمريكي تكرار زلات اللسان، وهذه المرة كانت حول العراق وإيران وذلك عندما تطرق للحديث عن الخدمة العسكرية لابنه بو بايدن. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T22:14+0000
2023-04-19T22:14+0000
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وتلعثم بايدن وارتبك في حديث عندما أتى على ذكر العراق وإيران، قائلا، "كنت في العراق وإيران. لا، في العراق وليس في إيران، لقد زللت في الكلام. في العراق وأفغانستان (كنت) أكثر من 30 مرة. ورأيته عندما كان في العراق.. في بغداد".والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024.وقال بايدن خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "توداي" المذاع على شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: "أخطط للترشح للانتخابات لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".يشار إلى أن ثلث المواطنين الأمريكيين فقط يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقا لاستطلاع نشرته شبكة "سي إن إن".وأظهر استطلاع في مارس/ آذار، أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير. في الوقت نفسه، وبحسب معطيات حديثة، فإن 57% من الناخبين لا يوافقون على أنشطة الرئيس الديمقراطي الآن (مقابل 55% قبل شهرين).بشكل عام، يميل 32% فقط إلى الاعتقاد بأن بايدن يستحق إعادة انتخابه كرئيس. يتمتع الزعيم الأمريكي بأقل شعبية بين المواطنين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا - يؤيد 26% فقط من المستطلعين إعادة انتخاب السياسي لأعلى منصب في الولاية. في وقت مبكر من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ، كان هذا الرقم عند مستوى 36%.
https://sputnikarabic.ae/20230419/بايدن-يكشف-عن-دخل-عائلته-السنوي-1076067477.html
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جو بايدن, الرئيس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الرئيس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي… بادين لا يعرف أين كانت الخدمة العسكرية لابنه

22:14 GMT 19.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANمؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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عاود الرئيس الأمريكي تكرار زلات اللسان، وهذه المرة كانت حول العراق وإيران وذلك عندما تطرق للحديث عن الخدمة العسكرية لابنه بو بايدن.
واشنطن - سبوتنيك. وتلعثم بايدن وارتبك في حديث عندما أتى على ذكر العراق وإيران، قائلا، "كنت في العراق وإيران. لا، في العراق وليس في إيران، لقد زللت في الكلام. في العراق وأفغانستان (كنت) أكثر من 30 مرة. ورأيته عندما كان في العراق.. في بغداد".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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01:12 GMT
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024.
وقال بايدن خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "توداي" المذاع على شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: "أخطط للترشح للانتخابات لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".
يشار إلى أن ثلث المواطنين الأمريكيين فقط يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقا لاستطلاع نشرته شبكة "سي إن إن".
وأظهر استطلاع في مارس/ آذار، أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير. في الوقت نفسه، وبحسب معطيات حديثة، فإن 57% من الناخبين لا يوافقون على أنشطة الرئيس الديمقراطي الآن (مقابل 55% قبل شهرين).
بشكل عام، يميل 32% فقط إلى الاعتقاد بأن بايدن يستحق إعادة انتخابه كرئيس. يتمتع الزعيم الأمريكي بأقل شعبية بين المواطنين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا - يؤيد 26% فقط من المستطلعين إعادة انتخاب السياسي لأعلى منصب في الولاية. في وقت مبكر من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ، كان هذا الرقم عند مستوى 36%.
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