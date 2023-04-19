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https://sputnikarabic.ae/20230419/شركاء-التجارة-الرئيسيين-لإيران-والمملكة-العربية-السعودية-1076073825.html
شركاء التجارة الرئيسيين لإيران والمملكة العربية السعودية
شركاء التجارة الرئيسيين لإيران والمملكة العربية السعودية
تعرّف على شركاء التجارة الرئيسيين لإيران والمملكة العربية السعودية، من حيث دول الاستيراد والتصدير، في المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك". 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T08:58+0000
2023-04-19T08:58+0000
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انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, инфографика

شركاء التجارة الرئيسيين لإيران والمملكة العربية السعودية

08:58 GMT 19.04.2023
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تعرّف على شركاء التجارة الرئيسيين لإيران والمملكة العربية السعودية، من حيث دول الاستيراد والتصدير، في المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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