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https://sputnikarabic.ae/20230419/صحيفة-القنابل-الذكية-الأمريكية-تصبح-غبية-عند-اتصالها-بوسائل-الحرب-الإلكترونية-الروسية-1076072261.html
صحيفة: "القنابل الذكية" الأمريكية تصبح "غبية" عند اتصالها بوسائل الحرب الإلكترونية الروسية
صحيفة: "القنابل الذكية" الأمريكية تصبح "غبية" عند اتصالها بوسائل الحرب الإلكترونية الروسية
ضرب نظام الحرب الإلكترونية الروسي الأمريكيين. لم يطور الأمريكيون أي شيء قريبا منه حتى- وهذا واضح من الوثائق السرية للبنتاغون التي تم تسريبها إلى الإنترنت،... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T07:57+0000
2023-04-19T07:57+0000
رصد عسكري
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تعلمت القوات الروسية منذ فترة طويلة "إبهار" الطائرات الأوكرانية المسيرة، من خلال التشويس، بما في ذلك بيراقدار الشهيرة، التي خسرت القوات المسلحة لأوكرانيا عدة عشرات منها. الآن، الحرب الإلكترونية الروسية "تعمي" القنابل "الذكية" الأمريكية التي أرسلت إلى كييف وهي لا تصل إلى أهدافها.قدرات الحرب الإلكترونية الروسية لا يعرفها الأمريكيونيستخدم الأمريكيون JDAM، وهي مجموعة توجيه تحول القنبلة الجوية غير الموجهة في البداية إلى ذخيرة ذاتية التحكم عالية الدقة. يرفق بالقنبلة التقليدية مقدمة وذيل يشتملان على نظام ملاحة بالقصور الذاتي (INS) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).وفقًا للبحرية الأمريكية، فإن مجموعة واحدة من JDAM تكلف ما يزيد قليلاً عن 25000 دولار وتستخدم لقنابل تتراوح من 250 إلى 900 كيلوغرام. مدى الرحلة 25 ميلا (حوالي 40 كيلومترا).طلبت القوات المسلحة الأوكرانية بشدة الحصول على مثل هذه القنابل من البنتاغون، متأملة في فعاليتها.علاوة على ذلك، لم يسلم الأمريكيون إلى نظام كييف مجمعًا أساسيًا، ولكن JDAM-ER محسّنًا بمدى يزيد عن 70 كم.تقول وثيقة استخباراتية مسربة إن البنتاغون زود القوات المسلحة بأنظمة معيبة بشكل واضح. لم تعمل القنابل عند إسقاطها، حسب صحيفة "سفوبودنيايا بريسا".بالإضافة إلى ذلك، شوش نظام الحرب الإلكترونية الروسي على نظام الملاحة JDAM. تخطأ القنابل الجوية التي تسقط خارج نطاق عمل أنظمة الدفاع الجوي الروسية الهدف.صدم البنتاغون بهذا. يشمل هيكل وزارة الدفاع الأمريكية مركز حرب ملاحية مشتركة (JNWC) ، وقد بدأ على وجه السرعة في تحليل الوضع مع JDAM. كان الجنرالات الأمريكيون مقتنعين بأن وحدات GPSالخاصة بالقنابل محصنة تمامًا من التشويش. ويترتب على ذلك أن لدى روسيا أنظمة حرب إلكترونية، قدراتها غير معروفة على الإطلاق للمخابرات الأمريكية، وفقا للصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230419/تدمير-مجموعتين-من-المخربين-الأوكرانيين-على-محور-كوبيانسك--1076068097.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

صحيفة: "القنابل الذكية" الأمريكية تصبح "غبية" عند اتصالها بوسائل الحرب الإلكترونية الروسية

07:57 GMT 19.04.2023
© Sputnik . Pavel Lvov /  / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الحرب الإلكترونية "مورمانسك-بي إن"
منظومة الحرب الإلكترونية مورمانسك-بي إن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Pavel Lvov /
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ضرب نظام الحرب الإلكترونية الروسي الأمريكيين. لم يطور الأمريكيون أي شيء قريبا منه حتى- وهذا واضح من الوثائق السرية للبنتاغون التي تم تسريبها إلى الإنترنت، والتي نقلتها صحيفة "بوليتيكو".
تعلمت القوات الروسية منذ فترة طويلة "إبهار" الطائرات الأوكرانية المسيرة، من خلال التشويس، بما في ذلك بيراقدار الشهيرة، التي خسرت القوات المسلحة لأوكرانيا عدة عشرات منها. الآن، الحرب الإلكترونية الروسية "تعمي" القنابل "الذكية" الأمريكية التي أرسلت إلى كييف وهي لا تصل إلى أهدافها.

قدرات الحرب الإلكترونية الروسية لا يعرفها الأمريكيون

يستخدم الأمريكيون JDAM، وهي مجموعة توجيه تحول القنبلة الجوية غير الموجهة في البداية إلى ذخيرة ذاتية التحكم عالية الدقة. يرفق بالقنبلة التقليدية مقدمة وذيل يشتملان على نظام ملاحة بالقصور الذاتي (INS) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وفقًا للبحرية الأمريكية، فإن مجموعة واحدة من JDAM تكلف ما يزيد قليلاً عن 25000 دولار وتستخدم لقنابل تتراوح من 250 إلى 900 كيلوغرام. مدى الرحلة 25 ميلا (حوالي 40 كيلومترا).
طلبت القوات المسلحة الأوكرانية بشدة الحصول على مثل هذه القنابل من البنتاغون، متأملة في فعاليتها.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
02:09 GMT
علاوة على ذلك، لم يسلم الأمريكيون إلى نظام كييف مجمعًا أساسيًا، ولكن JDAM-ER محسّنًا بمدى يزيد عن 70 كم.
تقول وثيقة استخباراتية مسربة إن البنتاغون زود القوات المسلحة بأنظمة معيبة بشكل واضح. لم تعمل القنابل عند إسقاطها، حسب صحيفة "سفوبودنيايا بريسا".
بالإضافة إلى ذلك، شوش نظام الحرب الإلكترونية الروسي على نظام الملاحة JDAM. تخطأ القنابل الجوية التي تسقط خارج نطاق عمل أنظمة الدفاع الجوي الروسية الهدف.
صدم البنتاغون بهذا. يشمل هيكل وزارة الدفاع الأمريكية مركز حرب ملاحية مشتركة (JNWC) ، وقد بدأ على وجه السرعة في تحليل الوضع مع JDAM. كان الجنرالات الأمريكيون مقتنعين بأن وحدات GPSالخاصة بالقنابل محصنة تمامًا من التشويش. ويترتب على ذلك أن لدى روسيا أنظمة حرب إلكترونية، قدراتها غير معروفة على الإطلاق للمخابرات الأمريكية، وفقا للصحيفة.
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