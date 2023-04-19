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https://sputnikarabic.ae/20230419/صحيفة-بوتين-صفع--واشنطن-باجتماعه-مع-وزير-الدفاع-الصيني-1076072722.html
صحيفة: بوتين "صفع" واشنطن باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني
صحيفة: بوتين "صفع" واشنطن باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفعة للولايات المتحدة عندما التقى بوزير الدفاع الصيني لي شانغفو في الكرملين، وفقًا لوكالات غربية. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T07:59+0000
2023-04-19T07:59+0000
العالم
روسيا
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وقالت صحيفة غربية: "كان قرار استقبال لي شانغفو صفعة للولايات المتحدة، التي فرضت في عام 2018 عقوبات على المسؤول الصيني".وبحسب بيزنس إنسايدر، فقد أصبح هذا تحديًا خطيرًا لواشنطن.ويخلص المقال إلى أنه "من المحتمل أن يصبح مثل هذا الاجتماع تقييمًا للتنسيق الجيوسياسي بينهما في أوروبا وآسيا، فضلاً عن الاتجاه الحالي والمستقبلي للتعاون العسكري".وصل وزير الدفاع الصيني لي شانغفو إلى موسكو في 16 أبريل/نيسان، واستقبله بوتين في الكرملين في نفس اليوم. وفقًا للوزير الصين، فقد اختار روسيا على وجه التحديد في أول زيارة خارجية له بعد تعيينه رئيسًا لوزارة الدفاع.
https://sputnikarabic.ae/20230418/وزير-الدفاع-الصيني-زيارتي-لروسيا-هدفها-تأكيد-نية-بكين-تعزيز-التعاون-الاستراتيجي-مع-موسكو-1076043328.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

صحيفة: بوتين "صفع" واشنطن باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني

07:59 GMT 19.04.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفعة للولايات المتحدة عندما التقى بوزير الدفاع الصيني لي شانغفو في الكرملين، وفقًا لوكالات غربية.
وقالت صحيفة غربية: "كان قرار استقبال لي شانغفو صفعة للولايات المتحدة، التي فرضت في عام 2018 عقوبات على المسؤول الصيني".
وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو خلال زيارته لموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
وزير الدفاع الصيني: زيارتي لروسيا هدفها تأكيد نية بكين تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو
أمس, 10:23 GMT
وبحسب بيزنس إنسايدر، فقد أصبح هذا تحديًا خطيرًا لواشنطن.
ويخلص المقال إلى أنه "من المحتمل أن يصبح مثل هذا الاجتماع تقييمًا للتنسيق الجيوسياسي بينهما في أوروبا وآسيا، فضلاً عن الاتجاه الحالي والمستقبلي للتعاون العسكري".
وصل وزير الدفاع الصيني لي شانغفو إلى موسكو في 16 أبريل/نيسان، واستقبله بوتين في الكرملين في نفس اليوم. وفقًا للوزير الصين، فقد اختار روسيا على وجه التحديد في أول زيارة خارجية له بعد تعيينه رئيسًا لوزارة الدفاع.
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