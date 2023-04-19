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القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/صواريخ-إس-300-الأوكرانية-تدمر-مدرسة-قرب-مدينة-سنيغيريوفكا-1076067763.html
القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون
القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون
أعلن عمدة مدينة سنيغيريوفكا، بمقاطعة خيرسون، يوري بارباشوف، أن الدفاع الجوي الأوكراني، خلال محاولته صد الهجمات الروسية على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T01:31+0000
2023-04-19T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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غينيتشيس - سبوتنيك. وقال بارباشوف، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك": "في ليلة 15-16 أبريل/نيسان، قصفت القوات المسلحة الروسية عدة منشآت عسكرية للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا في منطقة سنيغيرفسكي. خلال محاولة صدها، أصابت عدة صواريخ من طراز "إس-300" منشآت البنية التحتية في مدينة سنيغيرويفكا، ودمرت مدرسة في قرية فاسيليفكا بمنطقة سنيغيرويفكا".وأضاف عمدة مدينة سنيغيرويفكا: "الجانب الأوكراني يتنكر بأن كل مرافق البنية التحتية المدنية التي دمرت، كانت بسبب سقوط صواريخ "إس-300"، لكنه يزعم أن هذه الصواريخ أطلقت من الجانب الروسي".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230418/القوات-الروسية-تستهدف-قيادة-اللواءين-الأوكرانيين-25-المجوقل-و110-الميكانيكي--1076049467.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون

01:31 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 01:47 GMT 19.04.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن عمدة مدينة سنيغيريوفكا، بمقاطعة خيرسون، يوري بارباشوف، أن الدفاع الجوي الأوكراني، خلال محاولته صد الهجمات الروسية على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، أصاب بصواريخه من طراز "إس-300" البنية التحتية للمدنية ودمر مدرسة في قرية فاسيليفكا، مشيرا إلى محاولات كييف إلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية.
غينيتشيس - سبوتنيك. وقال بارباشوف، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك": "في ليلة 15-16 أبريل/نيسان، قصفت القوات المسلحة الروسية عدة منشآت عسكرية للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا في منطقة سنيغيرفسكي. خلال محاولة صدها، أصابت عدة صواريخ من طراز "إس-300" منشآت البنية التحتية في مدينة سنيغيرويفكا، ودمرت مدرسة في قرية فاسيليفكا بمنطقة سنيغيرويفكا".
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف قيادة اللواءين الأوكرانيين 25 المجوقل و110 الميكانيكي
أمس, 12:21 GMT
وأضاف عمدة مدينة سنيغيرويفكا: "الجانب الأوكراني يتنكر بأن كل مرافق البنية التحتية المدنية التي دمرت، كانت بسبب سقوط صواريخ "إس-300"، لكنه يزعم أن هذه الصواريخ أطلقت من الجانب الروسي".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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