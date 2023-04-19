https://sputnikarabic.ae/20230419/صواريخ-إس-300-الأوكرانية-تدمر-مدرسة-قرب-مدينة-سنيغيريوفكا-1076067763.html
القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون
القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون
أعلن عمدة مدينة سنيغيريوفكا، بمقاطعة خيرسون، يوري بارباشوف، أن الدفاع الجوي الأوكراني، خلال محاولته صد الهجمات الروسية على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T01:31+0000
2023-04-19T01:31+0000
2023-04-19T01:47+0000
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غينيتشيس - سبوتنيك. وقال بارباشوف، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك": "في ليلة 15-16 أبريل/نيسان، قصفت القوات المسلحة الروسية عدة منشآت عسكرية للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا في منطقة سنيغيرفسكي. خلال محاولة صدها، أصابت عدة صواريخ من طراز "إس-300" منشآت البنية التحتية في مدينة سنيغيرويفكا، ودمرت مدرسة في قرية فاسيليفكا بمنطقة سنيغيرويفكا".وأضاف عمدة مدينة سنيغيرويفكا: "الجانب الأوكراني يتنكر بأن كل مرافق البنية التحتية المدنية التي دمرت، كانت بسبب سقوط صواريخ "إس-300"، لكنه يزعم أن هذه الصواريخ أطلقت من الجانب الروسي".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230418/القوات-الروسية-تستهدف-قيادة-اللواءين-الأوكرانيين-25-المجوقل-و110-الميكانيكي--1076049467.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون
01:31 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 01:47 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
أعلن عمدة مدينة سنيغيريوفكا، بمقاطعة خيرسون، يوري بارباشوف، أن الدفاع الجوي الأوكراني، خلال محاولته صد الهجمات الروسية على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، أصاب بصواريخه من طراز "إس-300" البنية التحتية للمدنية ودمر مدرسة في قرية فاسيليفكا، مشيرا إلى محاولات كييف إلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية.
غينيتشيس - سبوتنيك
. وقال بارباشوف، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك": "في ليلة 15-16 أبريل/نيسان، قصفت القوات المسلحة الروسية عدة منشآت عسكرية للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا في منطقة سنيغيرفسكي. خلال محاولة صدها، أصابت عدة صواريخ من طراز "إس-300" منشآت البنية التحتية في مدينة سنيغيرويفكا، ودمرت مدرسة في قرية فاسيليفكا بمنطقة سنيغيرويفكا".
وأضاف عمدة مدينة سنيغيرويفكا: "الجانب الأوكراني يتنكر بأن كل مرافق البنية التحتية المدنية التي دمرت، كانت بسبب سقوط صواريخ "إس-300"، لكنه يزعم أن هذه الصواريخ أطلقت من الجانب الروسي".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.